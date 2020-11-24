برلماني: نتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات عائدا كبيرا في ظل كورونا

قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ: إن مصر من الدول الرائدة فى استخدام تكنولوجيا الاتصالات وتطبيقها فى أعمالها وهذا قد ظهر واضحا خلال أزمة كورونا، وكان تقدم مصر فى هذا المجال أحد أسباب صمود الاقتصاد فى مواجهة الجائحة.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة ، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة فى استخدام التكنولوجيا فى الأعمال، لأننا لا نعلم متى ستنتهي جائحة كورونا التى أصابت اقتصاديات العالم بالانهيار .





وأضاف عضو مجلس النواب، سيكون هناك اعتماد كامل على تكنولوجيا الاتصالات في كافة الأنشطة والأعمال وبالتالي سيكون هناك عائد أكبر سيتم تحقيقه من هذه الصناعة ونتوقع أن يكون لمصر نصيب كبير منها لأن معظم المصالح الحكومية بدأت بشكل كبير فى إستخدام تلك التكنولوجيا لإنهاء مصالح المواطنين وبالتالى نتوقع أن يكون هناك عائد استثماريا واقتصاديا كبيرا لهذا القطاع الحيوي والهام خلال الفترة القادمة وتحقيق أرباح عالية .





وقال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا في مصر، لافتا إلى أن 15.2 كانت معدل نمو القطاع خلال العام الماضي.





وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أن الوزارة تستهدف نموًا في القطاع بنسبة 16% خلال العام الحالي، ونستهدف المساهمة بنسبة 8% فى الناتج المحلى الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات.





وفى سياق متصل كشف وزير الاتصالات، عن أن قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية، مؤكدا "قانون حماية البيانات يعرض من يسرب بيانات المواطن للحبس".





وقال عمرو طلعت، إن تدريب الشباب ورفع كفاءتهم ورعاية الإبداع من محاور مصر الرقمية؛ لذا تم إطلاق عدد من المبادرات وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لتنمية أفكار الشباب التكنولوجية.





وأوضح وزير الاتصالات أنه سيتم افتتاح 5 مراكز إبداع مصر الرقمية خلال العام القادم، مشيرا إلى أن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف تدريب 100 ألف شاب خارج مصر.





وسبق أن صرح المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، بأن متوسط سرعة الإنترنت فى مصر فى 2019 بلغ 5.4 ميجا بايت، وكان ترتيبها الـ 40 من بين 44 دولة أفريقية، لافتا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الرابع من حيث سرعة الإنترنت إفريقيًّا بزيادة 6 أضعاف قبل عامين.





وأضاف "طلعت"، أن تكلفة مشروع رفع سرعة الإنترنت في مصر 30 مليار جنيه، ومن خلالها استطاعت الشبكة المعلوماتية تحمل الضغط على الإنترنت خلال جائحة كورونا.





وأوضح وزير الاتصالات، أن امتحانات أولى وثانية ثانوي تمت عبر الإنترنت العام الماضي من دون أى شكوى، مؤكدا أن الشبكة المعلوماتية جاهزة لأى ضغط حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.





وأكد عمرو طلعت أنه تم تنفيذ مشروع آخر لرفع كفاءة الانترنت خلال الصيف المنقضي بتكلفة 300 مليون جنيه.





ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه سيتم استبدال إنترنت المحمول بالإنترنت الأرضي في الأماكن النائية وسيتم توفيره مجانا للطلبة.