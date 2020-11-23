مايا مرسي: 22 وحدة داخل الجامعات لمكافحة التحرش

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المجلس الأوروبي بعنوان " الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .حيث ركز البرنامج في مرحلته الرابعة على محورين هامين هو منع ومكافحة العنف ضد المرأة ومنع الجريمة الاقتصادية ومكافحتها.





وفي كلمتها استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، ومن بينها تضمين الدستور المصري 2014 على أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة.





كما اشارت الدكتورة مايا مرسي الى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبه على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضد ها، والتى يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض ، كذلك تغليظ عقوبة ختان الاناث ،و تجريم الحرمان من الميراث ، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها ، لافتة أيضًا الى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد،، والقانون الخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات،بشأن التنمر وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة .





واوضحت الدكتورة مايا مرسي انه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة .، مشيرة الى انهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف ، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث ، و الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر ، كما اشارت الى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي اول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي .

وأكدت دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات ، مشيرة الى أن مصر لديها ٢٢ وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث ، كما تم اطلاق العديد من المبادرات والحملات الاعلامية المختلفة للتوعيه بمناهضة العنف ضد المرأة مثل " حملة التاء المربوطة سرقوتك، متخليش محطة توقفك.





كما أشارت الى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة ، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية "لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف" ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة،بالإضافه الى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.





و أوضحت جهود الحكومه في ضوء جائحة كوفيد-19 ، مشيرة الى ان الحكومه المصرية كانت أول حكومه في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبه لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19 ، كما أطلقت ورقة لرصد و.مراقبة تنفيذ تلك السياسات ، مشيرة ان مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبير واجراء اتخذتهم مصر .



