رد جامعة الأزهر على شكوى طالب كلية التربية الرياضية بشأن رسوبه

رد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، على شكوى أحد طلاب الجامعة من اعتباره غائب في امتحان مادتين ورسوبه فيهما، مؤكدا أنه تم التحقيق في الواقعة محل الشكوى وتبين أن الطالب راسب بالفعل وليس له حق فيما يزعمه.





شكوى الطالب

وكان الطالب محمد ياسر، أحد طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر، قد اشتكى من ظلم تعرض له في الكلية وتم احتسابه غياب في المادتين وبالتالي ظهرت نتيجته راسب بالرغم من حضوره فيهما.





وقال ياسر في شكواه التي أرسلها لموقع صدى البلد، إنه نجح بمادتين من الترم الأول وتقدم بامتحان المادتين سمر كورس (علم نفس وعلم حركة) ووقع على كشف الحضور للامتحان، الدكتور سعد عبد الجليل، عميد الكلية، والدكتور منتصر خلف، أحد أساتذة الكلية، ونجح في المادتين وكان تقديره جيد عن نتيجة الفرقة الأولى.





ثم انتقل ياسر محمد، إلى الفرقة الثانية بتقدير جيد عن الفرقة الأولى، وفي نتيجة هذا العام أنهى عمل الأبحاث المطلوبة منه، وعند ظهور النتيجة، وجد نفسه ناجحا ومنقولا للفرقة الثالثة بمادتين (طب رياضي وكاراتيه).





وتابع: ظهرت النتيجة على موقع الكلية، ومكتوب فيها أنه راسب في الفرقة الثانية وغائب في مادتين السمر كورس (علم النفس وعلم حركة) وهما المادتين اللتين نجح فيهما من الفرقة الأولى في امتحانات السامر كورس، بداعي أنه لم يسدد المصروفات وهو بالفعل كان سددها ومعه إيصال الدفع.





وتساءل الطالب، كيف أكون غائبا وأنا حضرت الامتحان ونجحت في المادتين؟ وكيف لم أسدد المصروفات لامتحان السمر كورس ومعي إيصال الدفع.





بدوره، أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن المشكلة المعروضة محل دراسة وبحث وتحقيق في الجامعة، مشددا على أن الطالب سيأخذ حقا كاملا لو ثبت ذلك خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء بحث المشكلة بأبعادها.