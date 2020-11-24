القلم الرصاص والإشارة على البطاقة.. 6 محظورات تجنبها لصحة صوتك الانتخابي

يستكمل اليوم الثلاثاء المارثون الانتخابى فى ثانى أيام التصويت بجولة الاعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها ٢١٨ مرشح لحسم ١٠٩ مقاعد .





وتفتح اللجان أبوابها من التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





ولكن قبل الإدلاء بصوتك في الانتخابات النيابية، يجب أن تعرف محظورات التصويت، التى قد تبطل صوتك، في الداخل والخارج.





وبالنظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، سنجد انه حدد ٦مبطلات لعملية التصويت، وحظر الناخبين من القيام بها

وشملت استعمال الناخب القلم الرصاص فى التأشير، مؤكدا أن إستخدامة يبطل الصوت الانتخابى.





وأكد القانون على أنه يعتبر الصوت باطلا، إذا كان معلق على شرط ( كأن يقول الناخب مثلا بأنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله).





واعتبر القانون أن الصوت باطل إذا اعطى لأكثر أو لاقل من العدد المطلوب انتخابه، بحيث يجب أن يختار كل ناخب عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، كما يعتبر الصوت باطل إذا أثبت الناخب رأية علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب.





واشار القانون إلى أنه يعتبر الصوت باطل إذا وضع الناخب علي بطاقة الانتخاب أيه إشارة أو علامة أخري تدل علي شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.





و المح قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى نقطة هامه، تتضمن انه إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت من خلاله صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراح بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب علي ذلك بصورة تلقائية أثر علي صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها.





واسند التقرير ذلك إلى أنه في حالة إذا لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الوطنية للانتخابات علي أن العيب المشار إليه، أثر علي نزاهة أو مصداقية إجراءت الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.





وتشهد محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.

وتشهد محافظة بني سويف جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

كما تشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.

وفي محافظة أسيوط، بدائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

وفي محافظة الوادي الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تجرى جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتجرى جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.

وفي محافظة الأقصر تجرى الإعادة بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين، وفى الإسكندرية بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفي محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.