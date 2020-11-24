مي محمد.. فنانة تبدع في رسم لوحات فنية بـ"استخدام الطعام"

فرشاة ومجموعة من الألوان والأوراق المخصصة للرسم، تلك هي الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها الفنانون في إبداع لوحاتهم، إلا أن الأمر تغير كثيرًا خلال الآونة الأخيرة، وأصبح كل منهم يستخدم أدوات مختلفة تميزه عن غيره في مجاله، ولهذا ما لجأت إليه مي محمد، التي قررت الرسم بالأكل وإبداع شخصيات ولوحات مختلفة باستخدام خامات من المطبخ، على أن يتم تناولها بعد الانتهاء من رسمها وكأنها لوحة لفتح الشهية.





منذ صغرها وشغفها بالرسم لا حدود له، ذاع صيتها، وانتشرت أعمالها الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لاستغلال الأطعمة في رسم لوحات فنية.





تخصصي بشكل عام في اللغة العربية وحبي لتوظيف موهبتي بالطريقة اللي تخليني أبدع بشكل عام ، ويبقى عندي معلومات وبقرأ في مجالات مختلفة، وطبعا دي حاجه هتساعدني في التسويق ،بالاضافة الي عشقي للرسم و وحبي لتجسيد فن الرسم بالأكل.

خامات عديدة استخدمتها مي محمد ، كان أبرزها الخضراوات والخبز والشوكلاتة والكاتشاب والعسل والمربى، وغيرها من الأكلات الي نتناولها كل يوم ببساطة .

و اضافت : بعد فترة الكورونا ، ومع إنتشار السوشيال ميديا في كل بيت ، تفكير أصحاب البيزنس بدأ يتغير بشكل كبير ويتوجه للديجتال ماركتيج وإزاي يظهروا علي الساحة دون دراية بكل الطرق أو الوسائل إللي هتساعدهم في إنهم يحققوا هدفهم من السوشيال ميديا ، فبتالي حسيت ان واجبي مش بس اني ابيع الخدمة ولكن فهم قيمتها وتوضحها للعملاء. تروي مي قصتها لـ " لصدي البلد " قائلة :ردرست اداب لغة عربية ، ثم اتجهت لمجال التسويق وبالاخص كتابة المحتوي حيث ساعدني علي ذلك





شارت مي ممارسة موهبتها مع متابعيها من خلال الاشتراك في بعض المجموعات الخاصة بالفن والرسم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تستمد منها التشجيع للاستمرار، فهي تشارك بصفة مستمرة على أحد الجروبات برسم شخصيات ، إلا أنها فكرت في أن تكون مميزة بينهم، فقررت أن ترسم تلك الشخصية بالأكل.





وعن الخطوات التي تسبق رسمها للشخصية بالأكل قالت مي إنها تشاهد الكثير من الصور لها في البداية، ثم تبدأ بالتفكير في نوعية الأطعمة التي يمكن أن تساعدها في رسمها





واكدت مي : نميت موهبتي مع نفسي ما أخدتش كورسات ولا أي حاجة.. ويمكن السبب اللي أنا فيه دلوقتي بسبب دعم أهلي اللي زرعوا جوايا ثقة من وأنا صغيرة إن أي حاجة بعملها جميلة."



