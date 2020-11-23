التضامن: مجلس الوزراء سهل إجراءات كفالة أطفال دور الرعاية .. فيديو

قال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تولى اهتماما لحضانة الأطفال ورعايتهم مستشهدا بقول الرسول "انا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة واشار بالسبابة والوسطى ".
وأضاف "شعبان" خلال لقاء ببرنامج "مساء دى إم سي " عبر فضائية " دى إم سي " أن هناك بعض الأسر تحتضن طفلا أو طفلين من الأطفال التى يتم إلقاؤهم بالشارع والوزارة تسهل ذلك .
وأشار " مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى "إلي أن مجلس الوزراء أصدر قرار بتيسير عملية كفالة أطفال دور الرعاية، منها أن يتقدم الكافل بطلب للوزارة ويتم الرد عليه خلال شهر فقط بناءا على التحريات والأبحاث .
وأوضح أن كفالة الطفل تبدأ من سن ٣ شهور وحتى ١٨ عاما ، وتم استثناء فكرة السن فبدلا من ٢٥ سنة أصبحت ٢٣ عاما للكافل ، مضيفا أنه إذا كانت هناك أى تظلمت يتم رفعها إلى اللجنة العليا.
وتوجه فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى مكان تواجد شاب من ذوي الهمم بأحد شوارع القاهرة؛ لتقديم المساعدة إليه، بعد تداول قصة معاناته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبيّن لفريق التدخل السريع، أن الشاب يدعى "م.ع"، ويبلغ ٢٣ عامًا من ذوي الهمم بمحافظة أسيوط، ويقيم في أحد شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات، ويتقاضى معاش "تكافل وكرامة"، وقدره ٤٣٠ جنيهًا.
وذكر الشاب، أن الأم والأب وإخوته الأربعة متواجدون بمحافظة أسيوط، ويزورهم كل أسبوعين، وأنه يعمل في بيع المناديل بالشارع، كما قام بكتابة كتاب بعنوان "لا تقل عني معاق" بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠ صادر من دار الكتب المصرية، ويحتاج إلى مكان للإقامة، كما يحتاج إلى مبلغ من المال لطباعة نسخة ثانية من الكتاب، واستكمال تعليمه، ومساعدة أحد الأخصائيين له في تأليف الكتب.
وقام فريق التدخل السريع بنقله إلى دار "معانا لإنقاذ إنسان"؛ بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.
وأمرت النيابة العامة، بإيداع الطفل أحمد أبو المجد عبد الرحمن، بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع والمعروف إعلاميا بـ "طفل المرور".
كما أمرت بحبس كل من المتهمين "يوسف محمد مصطفى على أبو عوف، عمرو أحمد مازن عبد الحميد أحمد، رامز عصام لمعى شحاتة، مصطفی تامر عبد العال عبد الوهاب"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد لهم في الموعد القانونى، وطلبت النيابة تحرير فيش وتشبيه، وصحيفة الحالة الجنائية لكل من المتهمين.