التضامن: مجلس الوزراء سهل إجراءات كفالة أطفال دور الرعاية .. فيديو

قال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تولى اهتماما لحضانة الأطفال ورعايتهم مستشهدا بقول الرسول "انا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة واشار بالسبابة والوسطى ".





وأضاف "شعبان" خلال لقاء ببرنامج "مساء دى إم سي " عبر فضائية " دى إم سي " أن هناك بعض الأسر تحتضن طفلا أو طفلين من الأطفال التى يتم إلقاؤهم بالشارع والوزارة تسهل ذلك .





وأشار " مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى "إلي أن مجلس الوزراء أصدر قرار بتيسير عملية كفالة أطفال دور الرعاية، منها أن يتقدم الكافل بطلب للوزارة ويتم الرد عليه خلال شهر فقط بناءا على التحريات والأبحاث .





وأوضح أن كفالة الطفل تبدأ من سن ٣ شهور وحتى ١٨ عاما ، وتم استثناء فكرة السن فبدلا من ٢٥ سنة أصبحت ٢٣ عاما للكافل ، مضيفا أنه إذا كانت هناك أى تظلمت يتم رفعها إلى اللجنة العليا.



