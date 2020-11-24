إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

تنافس العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي في السباق الشرس داخل السوق المصري للسيارات، بالنسخة الرياضية متعددة الاستخدام من فئة SUV، وهي اكليبس موديل 2020، التى تأتى بـ5 فئات مختلفة من التجهيزات، لتلبي احتياجات شريحة عريضة من عشاق العلامة اليابانية الشهيرة.









زودت السيارة ميتسوبيشي إكليبس بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مدعوم بشاحن هواء تيربو يستطيع أن يولد طاقة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات طراز CVT.









تعتمد ميتسوبيشي إكليبس على منظومة الجرّ الأمامى، و بفضل إمكانيات المحرك فالسيارة يمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى بلوغ سرعة 100 كم/ ساعة خلال 9.3 ثانية فقط، وبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.









حصلت السيارة على تصميم عصري من الصانع الياباني، ويظهر ذلك من خلال العجلات الرياضية التي بلغ قياسها 16 بوصة للنسخة القياسية و 18 بوصة للنسخة الأعلى تجهيزًا، ومصابيح أمامية نحيفة، بينما مصابيح الضباب جاءت أكبر حجمًا، وتتوسط مقدمة السيارة شبكات ثنائية العرض.









ضمت ميتسوبيشي إكليبس أيضًا العديد من وسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، نظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD و ESP الخاص بالفرامل، كما أضافت أيضًا كاميرا 360 درجة، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، ونظام كشف النقطة العمياء، ومرايات جانبية كهربائية.









تمتعت السيارة داخليًا بالعديد من وسائل الرفاهية، وتتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض المعلومات والوسائط المتعددة، ومقود حركة متطور بأحدث وسائل التحكم، وفتحة سقف كهربائية للفئة الأعلى تجهيزًا.









أما عن السعر الرسمي لجميع فئات السيارة ميتسوبيشي اكليبس جاء كالتالي:

الفئة الأولى INVITE 2020 1500 CC تربو 380.000 جنيه

الفئة الثانية INSPORT 2020 1500 CC تربو 400.000 جنيه

الفئة الثالثة INSTYLE 2020 1500 CC تربو 425.000 جنيه

الفئة الرابعة INTENSE 2020 1500 CC تربو 460.000 جنيه

الفئة الخامسة الأعلى تجهيزا INFINITY 2020 1500 CC تربو 480.000 جنيه







