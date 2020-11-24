ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
اكليبس حصان ميتسوبيشي
اكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر و المواصفات
Advertisements
صبري طلبه
تنافس العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي في السباق الشرس داخل السوق المصري للسيارات، بالنسخة الرياضية متعددة الاستخدام من فئة SUV، وهي اكليبس موديل 2020، التى تأتى بـ5 فئات مختلفة من التجهيزات، لتلبي احتياجات شريحة عريضة من عشاق العلامة اليابانية الشهيرة.


زودت السيارة ميتسوبيشي إكليبس بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مدعوم بشاحن هواء تيربو يستطيع أن يولد طاقة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات طراز CVT.


تعتمد ميتسوبيشي إكليبس على منظومة الجرّ الأمامى، و بفضل إمكانيات المحرك فالسيارة يمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى بلوغ سرعة 100 كم/ ساعة خلال 9.3 ثانية فقط، وبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.


حصلت السيارة على تصميم عصري من الصانع الياباني، ويظهر ذلك من خلال العجلات الرياضية التي بلغ قياسها 16 بوصة للنسخة القياسية و 18 بوصة للنسخة الأعلى تجهيزًا، ومصابيح أمامية نحيفة، بينما مصابيح الضباب جاءت أكبر حجمًا، وتتوسط مقدمة السيارة شبكات ثنائية العرض. 


ضمت ميتسوبيشي إكليبس أيضًا العديد من وسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، نظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD و ESP الخاص بالفرامل، كما أضافت أيضًا كاميرا 360 درجة، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، ونظام كشف النقطة العمياء، ومرايات جانبية كهربائية.


تمتعت السيارة داخليًا بالعديد من وسائل الرفاهية، وتتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض المعلومات والوسائط المتعددة، ومقود حركة متطور بأحدث وسائل التحكم، وفتحة سقف كهربائية للفئة الأعلى تجهيزًا.


أما عن السعر الرسمي لجميع فئات السيارة ميتسوبيشي اكليبس جاء كالتالي:
الفئة الأولى  INVITE 2020 1500 CC تربو 380.000 جنيه
الفئة  الثانية INSPORT 2020 1500 CC تربو 400.000 جنيه
الفئة الثالثة INSTYLE 2020 1500 CC تربو 425.000 جنيه
الفئة الرابعة  INTENSE 2020 1500 CC تربو 460.000 جنيه
الفئة الخامسة الأعلى تجهيزا INFINITY 2020 1500 CC تربو 480.000 جنيه


يذكر أن شركة ميتسوبيشي العالمية استعرضت طراز اكيبس كروس 2021 فيس ليفت، والذي شهد بضع تغييرات داخليا وخارجيا، ولكن لم يعلن عن الموعد الرسمي لانطلاق هذه النسخة داخل الأسواق المصرية بعد.
إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القائمة الكاملة لأسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر

أسعار ومواصفات السيارة هيونداي توسان 2021.. صور

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس 2021 الجديدة.. صور

سعر ومواصفات نيسان قشقاي الرسمي فى مصر.. صور

تويوتا كورولا الأكثر مبيعا في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

مواصفات سيارات تيفولي سانج يونج وسعرها في السوق المصري 2020

ترشيحاتنا

لا يمكن الاستغناء عنها فى هاتفك.. أفضل 4 تطبيقات مجانية

إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

بعد أزمة والدها مع دينا الشربيني.. ابنة عمرو دياب فى إطلالة من غرفتها.. شاهد

بالمستندات| المقاصة يواجه شبح العقوبات بعد إصدار استغناء لبيع لاعب لفريقين في وقت واحد

إيجابية مسحة الونش واللاعب يغيب عن القمة الأفريقية

بعد صوره مع إسرائيليين .. اتحاد النقابات الفنية يقرر إيقاف محمد رمضان لحين التحقيق معه

Advertisements

حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

بعد قرار إيقافه عن العمل .. تعليق ناري من محمد رمضان

بعد صوره مع إسرائيليين .. اتحاد النقابات الفنية يقرر إيقاف محمد رمضان لحين التحقيق معه

إغلاق المقاهي في مباراة نهائي إفريقيا يشعل مواقع التواصل .. والحكومة ترد

الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد من الأربعاء حتى الجمعة.. فيديو

هل طلبت تحويل الزواج العرفي لـ رسمي؟ .. تفاصيل جديدة في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

شوبير يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

عاجل |اشتعال النار في طائرة ركاب بريطانية على أرض مطار فالنسيا .. فيديو

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تطبيق الحظر الشامل يوم نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

ضبط شخص بحوزته بطاقة انتخابية مزورة وكمية من مخدر البانجو بالأقصر.. صور

إيقاف صفقة انتقال أحمد الشيخ لصفوف بيراميدز.. اعرف السبب

لتحقيق السيولة المرورية .. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ميدان رمسيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

تعرف على عائلة الـSUV لـ MG الصينية .. صور

أحدث تقنية.. معلومات عن تكميم التربو لخسارة الوزن