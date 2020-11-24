برلمانيون يصفون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه طوق النجاة للخروج الآمن من أزمة كورونا.. ويؤكدون: لا أحد يعرف متي تنتهي الجائحة

- اتصالات البرلمان: قطاع الاتصالات أثبت خلال أزمة كورونا أنه المستقبل

- برلماني: نتوقع أن يحقق قطاع الإتصالات عائد كبير لإعتماد جميع الجهات عليه لإنهاء أعمالها فى ظل كورونا

- القماطي: توقعات بتحقيق قطاع الاتصالات عائد كبير فى ظل أزمة كورونا





شهد قطاع الاتصالات نموا كبيرا خلال العام الحالي ويرجع ذلك إلى وجود أزمة كورونا وبالتالى لجأت جميع الهيئات الحكومية وغيرها وأيضا المؤسسات والشركات الخاصة إلى العمل عن طريق "الأون لاين " وأصبحت معظم المعاملات التجارية تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وأصبح العالم يحكمه هذا القطاع الهام والذي أصبح طوق نجاة للبشرية للخروج من أزمتها الراهنة.

المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، قال إن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا فى مصر، لافتا إلى أن 15.2 كانت معدل نمو القطاع خلال العام الماضي ، وهو ما أكد عليه نواب البرلمان، حيث ذكر النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، أن قطاع الاتصالات قطاع حيوي ولا يمكن الاستغناء عنه وظهرت له أهمية كبيرة خلال أزمة كورونا فأصبح هناك أعمالا كثيرة وخدمات تؤدى أون لاين.





وتابع عضو لجنة الاتصالات في تصريحات خاصة ان قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة والتى تشهد رواجا واقبالا كبير عالميا ومحليا في ظل ازمة كورونا التى تجتاح العالم وادت الى خسائر كبيرة على جميع المستويات .





وأضاف عضو مجلس النواب سيشهد قطاع الإتصالات إرتفاع كبير فى إيراداته حيث أن جميع الأعمال أصبحت مرتبطة بهذا القطاع الحيوي والهام واصبح من الصعب الإستغناء عنه فى ظل ما يعانية العالم من أزمة كورونا وأثبت هذا القطاع أنه هو المستقبل .





ومن جانبه، قال النائب أحمد زيدان عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب ، ان العالم اصبح قرية صغيرة بفضل التقدم الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي ستذدهر صناعة الاتصالات خلال الفترة القادة وستحقق عائد كبير فى ظل ما يعانية العالم من أزمة كورونا، وإعتماد جميع الانشطة الاقتصادية عليه





وأشار عضو لجنة الإتصالات في تصريحات خاصة ، أن قطاع الاتصالات سيصبح من اهم الصناعات التى تحقق عائد اقتصادي مرتفع ، وسيتم الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الفترة القادمة ، ومصر لديها طاقات وامكانيات كبيرة فى مجال الاتصالات ونتوقع ان تحقق هذه الصناعه عائد كبير خلال المرحلة المقبلة .





وأضاف زيدان قائلا: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية قيادة البلاد وهو يهتم بهذا القطاع لإدراكه لاهمية هذا القطاع ونه ستعتمد علية جميع الصناعات المستقبلية وأيضا الأعمال الاقتصادية والتجارية .





وفي السياق ذاته، قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ ، ان مصر من الدول الرائدة فى استخدام تكنولوجيا الاتصالات وتطبيقها فى اعمالها وهذا قد ظهر واضحا خلال ازمة كورونا ، وكان تقدم مصر فى هذا المجال احد أسباب صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة الجائحة .





وأضاف عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة ، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة فى استخدام التكنولوجيا فى الأعمال، لأننا لا نعلم متي ستنتهي جائحة كورونا التى أصابت اقتصاديات العالم بالانهيار .





واضاف عضو مجلس النواب ، سيكون هناك اعتماد كامل على تكنولوجيا الاتصالات في كافة الانشطه والاعمال وبالتالي سيكون هناك عائد أكبر سيتم تحقيقة من هذه الصناعة ونتوقع أن يكون لمصر نصيب كبير منها لأن معظم المصالح الحكومة بدءت بشكل كبير فى إستخدام لإنهاء مصالح المواطنين وبالتالى نتوقع أن يكون هناك عائد إستثمارى وإقتصادي كبير لهذا القطاع الحيوي والهام خلال الفترة القادمة وتحقيق أرباح عالية .





قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا فى مصر، لافتا إلى أن 15.2 كانت معدل نمو القطاع خلال العام الماضي.





وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أن الوزارة تستهدف نموًا فى القطاع بنسبة 16% خلال العام الحالى، ونستهدف المساهمة بنسبة 8% فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال 3 سنوات.



