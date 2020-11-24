تنظيم احتفالية "تمكين ذوي القدرات الخاصة.. لا للتنمر" في كلية الطفولة جامعة عين شمس

تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس احتفالية تحت عنوان "تمكين ذوى القدرات الخاصة.. لا للتنمر" اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ من نوفمبر الجارى فى تمام العاشرة صباحًا بالمدرج الرئيسي بالكلية.
ويأتي ذلك تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ود. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنون ود. نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.
وقالت ا.د. هويدا الجبالى عميدة الكلية اإن هذه الاحتفالية تأتى بالتزامن مع اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة وبهدف زيادة الوعى بقضايا الإعاقة وتمكينهم.
جدير بالذكر انتهت أمس مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتينى رئيس الجامعة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك بحضور د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية و أمين عام صندوق تحيا مصر وسفير اليابان بالقاهرة نوكي ماساكي واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والتموين الطبى ود. هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق ومستشار مؤسسة الجايكا ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ود. سامية عبده ود. آسر مصطفى نائبا مدير المستشفيات الجامعية ود. علي الأنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي ومديرو المستشفيات الجامعية ود. ياسر مصطفى رئيس قسم الأمراض الصدرية والمشرف على وحدة رعاية الصدر والسيدة نرمين شهاب الدين مدير المسئولية المجتمعية بمؤسسة البنك الأهلي المصري ولفيف من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي ووفد رفيع المستوى من سفارة دولة اليابان ومؤسسة الجايكا.
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يهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة التعاون بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية وبخاصة في ظل أزمة وباء COVID-19.
ويشمل التعاون مجالات العلاج والرعاية الصحية وتبادل الخبرات الطبية وغيرها.
أعقب توقيع البروتوكول جولة تفقدية لوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش الجامعي، والتي تعد رائدة على مستوى الجمهورية.
شهد الحضور آخر المستجدات والتطويرات التي حدثت في وحدة رعاية الصدر لتواكب احتياجات المجتمع المصري، خاصة في ظل ظروف الجائحة. واستكمالًا لجهود جامعة عين شمس المستمرة في تطوير الرعاية الصحية و الخدمة الطبية المقدمة من مستشفياتها لصالح المواطن المصري.
يذكر أن مشروع تطوير البنية التحتية و تجهيز الوحدتين إنشائيًا وفق أحدث النظم والمعايير العالمية قد بدأ بدعم من البنك الأهلي بمبلغ ٢٠ مليون جنيه ثم بدأت مرحلة التجهيزات، حيث كان للدعم الكبير والمتابعة المستمرة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بسرعة الانتهاء من تجهيز الرعاية الأثر الأكبر في إنجاز أعمال التطوير والتجهيز للوحدة بكل المعدات والأجهزة الحديثة في وقت مناسب حيث اشتملت على أحدث أجهزة التنفس الصناعي التداخلية وغير التداخلية وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وأجهزة غسيل كلوي وأجهزة أكسجة الدم خارج الرئة (ECMO ) وغيرها وبمساهمة من صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية بلغت ٢٨ ونصف مليون جنيه.
كما ساهمت مؤسسة الجايكا في تطوير وحدة مناظير الشعب الهوائية وتزويدها بستة مناظير حديثة منها منظار موجات صوتيه للشعب الهوائية (EBUS) تعد من أحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص مختلف الأمراض الصدرية بقيمة إجمالية بلغت ٧ ملايين جنيه.
وتفقد الحضور آخر التطورات والمستجدات بوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش والتي تضم وحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة الرعاية المركزة ووحده التعليم الطبي المستمر والتي تضم مكتبة إلكترونية ومعمل المحاكاة لتدريب الأطباء علي مناظير الصدر بمختلف أنواعها وتدريبهم على فنيات الرعاية المركزة بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية.