تنظيم احتفالية "تمكين ذوي القدرات الخاصة.. لا للتنمر" في كلية الطفولة جامعة عين شمس

تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس احتفالية تحت عنوان "تمكين ذوى القدرات الخاصة.. لا للتنمر" اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ من نوفمبر الجارى فى تمام العاشرة صباحًا بالمدرج الرئيسي بالكلية.





ويأتي ذلك تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ود. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنون ود. نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.





وقالت ا.د. هويدا الجبالى عميدة الكلية اإن هذه الاحتفالية تأتى بالتزامن مع اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة وبهدف زيادة الوعى بقضايا الإعاقة وتمكينهم.





جدير بالذكر انتهت أمس مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتينى رئيس الجامعة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك بحضور د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية و أمين عام صندوق تحيا مصر وسفير اليابان بالقاهرة نوكي ماساكي واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والتموين الطبى ود. هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق ومستشار مؤسسة الجايكا ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ود. سامية عبده ود. آسر مصطفى نائبا مدير المستشفيات الجامعية ود. علي الأنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي ومديرو المستشفيات الجامعية ود. ياسر مصطفى رئيس قسم الأمراض الصدرية والمشرف على وحدة رعاية الصدر والسيدة نرمين شهاب الدين مدير المسئولية المجتمعية بمؤسسة البنك الأهلي المصري ولفيف من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي ووفد رفيع المستوى من سفارة دولة اليابان ومؤسسة الجايكا.





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يهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة التعاون بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية وبخاصة في ظل أزمة وباء COVID-19.







ويشمل التعاون مجالات العلاج والرعاية الصحية وتبادل الخبرات الطبية وغيرها.





أعقب توقيع البروتوكول جولة تفقدية لوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش الجامعي، والتي تعد رائدة على مستوى الجمهورية.





شهد الحضور آخر المستجدات والتطويرات التي حدثت في وحدة رعاية الصدر لتواكب احتياجات المجتمع المصري، خاصة في ظل ظروف الجائحة. واستكمالًا لجهود جامعة عين شمس المستمرة في تطوير الرعاية الصحية و الخدمة الطبية المقدمة من مستشفياتها لصالح المواطن المصري.





يذكر أن مشروع تطوير البنية التحتية و تجهيز الوحدتين إنشائيًا وفق أحدث النظم والمعايير العالمية قد بدأ بدعم من البنك الأهلي بمبلغ ٢٠ مليون جنيه ثم بدأت مرحلة التجهيزات، حيث كان للدعم الكبير والمتابعة المستمرة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بسرعة الانتهاء من تجهيز الرعاية الأثر الأكبر في إنجاز أعمال التطوير والتجهيز للوحدة بكل المعدات والأجهزة الحديثة في وقت مناسب حيث اشتملت على أحدث أجهزة التنفس الصناعي التداخلية وغير التداخلية وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وأجهزة غسيل كلوي وأجهزة أكسجة الدم خارج الرئة (ECMO ) وغيرها وبمساهمة من صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية بلغت ٢٨ ونصف مليون جنيه.





كما ساهمت مؤسسة الجايكا في تطوير وحدة مناظير الشعب الهوائية وتزويدها بستة مناظير حديثة منها منظار موجات صوتيه للشعب الهوائية (EBUS) تعد من أحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص مختلف الأمراض الصدرية بقيمة إجمالية بلغت ٧ ملايين جنيه.







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وتفقد الحضور آخر التطورات والمستجدات بوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش والتي تضم وحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة الرعاية المركزة ووحده التعليم الطبي المستمر والتي تضم مكتبة إلكترونية ومعمل المحاكاة لتدريب الأطباء علي مناظير الصدر بمختلف أنواعها وتدريبهم على فنيات الرعاية المركزة بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية.