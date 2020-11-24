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أخبار البلد

الصحة تقدم إرشادات لوقاية المرضى من انتشار مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات لمقدمي الرعاية الصحية لوقاية المرضى من انتشار مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.


أوضحت الوزارة الإرشادات للأطقم الطبية  كالتالي:-

اشرح للمرضى الطريقة الصحيحة لاستخدام المضادات الحيوية ومخاطر إساءة استخدامها، وتغطية الأنف والفم أثناء العطس والسعال، والمواظبة على تنظيف اليدين.

صف المضادات الحيوية للمرضى عند الحاجة فقط، ووفقا اللمبادئ الأساسية.

 التزم بإبلاغ فرق الترحد بحالات العدوى بالميكروبات المقاومة للأدوية.

 تأكد من نظافة الأيدي والأدوات والبيئة للوقاية من العدوى.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

الصحة تقدم إرشادات لوقاية المرضى من انتشار مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية
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