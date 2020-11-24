هاشتاج أهلي الجزيرة هيرجع الأميرة يتصدر تويتر.. ومغردون: اسم النادى يوقع أي فريق

دشن عدد كبير من جماهير النادى الأهلى هاشتاجا أهلي الجزيرة هيرجع الأميرة، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتى:





- ‏وسع لنسرنا الغالي وافتح المجال الجوي ليهبط بالاميرة في محلها بالجزيرة ‎#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره





- ‏أنا الأهلي اللي كان والحاضر أنا الاسم اللي هز جبال

من الأول لحد الآخر هيفضل مصنع الأبطال

أنا قد الحياة وتحدي ، ولسه عندي قوة وعندي أعدي الف سد وأعدي

#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره



- ‏الاهلي اسمه كافي يوقع اي فريق نفسيا جمهور كبير معاك اداره محترمه معاك مدرب فني ذكي دوركم كلاعيبه تلعبو بروح ورجوله تدافعو عن اسم الاهلي وترجعو افريقيا اقل شئ تقدرو تقدموه للجمهور اللي واقف في ضهركم وبيدعمكم

90 دقيقه فاصله في تاريخ لاعيبه كتير

#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره





- ‏حاربو من أجلنا ، من اجل شهداء بورسعيد ، من أجل مؤمن زكريا.

كونو علي يقين أننا الأفضل.

#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره





- ‏من اليوم وحتي صفارة الحكم دعاء ونطلب من الله الفوز والنصر للكيان ويكون التوفيق من نصيبنا بإذن الله ‎#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره





- ‏‎#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره

أنتم في اعظم نادي في الكون نادي لا يعرف غير منصات التتويج علي مر تاريخه سهل تحقق بطولات مادام فيه حماس ..

وروح وعزيمه العبوا بكل حماس ..



- ‏نحن عندنا ثقه في الله ثم في لاعبيتنا وفي عزيمتهم واصرارهم علي الفوز وانهم قادرين بعون الله انهم يأتون بالاميره للجزيره بإذن الله ‎#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره





- ‏بدا العد التنازلي متبقى اقل من 100 ساعه الحلم أمامكم والملايين خلفكم حققوا اللقب من اجل الكيان

‎#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره







- ‏الاهلي مش مجرد نادي بنشجعه

الاهلي أكبر بكتير من أي كلام ممكن بتكتب

او يتغني الاهلي كيان كبير وطن ليه خريطه

موصوله بالقلوب معاك يا اهلي

#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره



- ‏الاهلي كيان الاهلي هينزل 11 لاعب

اينما كانو مين وحوش وقدها وهيعملوا اللي يقدروا عليه واكتر الاهلي بدكته ابطال

يارب انصرنا

#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره





- ‏اهلي الجزيرة واهلي العالم كله ان شاء الله يوم ٢٧ سيحلق نسر نادينا باللقب التاسع ليستقر في الجزيرة ‎#اهلي_الجزيره_هيرجع_الاميره







ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.





الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.







