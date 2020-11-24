حازم الحديدي: محمد الشناوي زي الفل

كشف حازم الحديدي وكيل أعمال اللاعب الدولي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، حقيقة إصابة الشناوي بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال الحديدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إنه الحارس محمد الشناوي كويس، وزي الفل، متابعا أنه إصابته بفيروس كورونا أمرا غير صحيح على الإطلاق وما يتردد عار تماما عن الصحة".





وأضاف حازم الحديدي وكيل أعمال اللاعب الدولي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه الحارس الدولي محمد الشناوي موجود في تمرين النادي الأهلي في الوقت الحالي.





وتابع حاز الحديدي وكيل أعمال اللاعب الدولي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه :" الشناوي هيلعب مباراة نهائي بطولة أفريقيا 2020 بين فريقي النادي الأهلي والزمالك"، لافتا إلى أن محمد الشناوي يستعد بكل قوة للمباراة الهامة مع النادي الأهلي.





سادة حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية بشأن إصابة اللاعب الدولي محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، بفيروس كورونا المستجد، وتردد بقوة داخل اروقة النادى الأهلى، إصابة محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء، بفيروس كورونا، وذلك عقب عودته من رحلة توجو مع المنتخب الوطنى، والتى حقق فيها المنتخب الفوز على الفريق التوجولى بنتيجة 3-1.





ويترقب عشاق كرة القدم الإفريقية في مصر وقارة أفريقيا والعالم، مباراة من العيار الثقيل بين فريقي النادي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية في نهائي بطولة أفريقيا 2020، في مساء الجمعة المقبل، في مصر.