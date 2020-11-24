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رياضة

بعد غياب 15 عاما.. عماد النحاس يعلن قائمة المقاولون لمواجهة أرتا سولار في بداية المشوار الأفريقي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، قائمة لاعبيه المسافررين إلى جيبوتي في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية والمشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب 15 عاما.

وتضم البعثة 36 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام ورامي ربيع الذي سبق البعثة امس، الى جيبوتي للاطمئنان على ترتيبات الاقامة والتدريب ويتواجد محمد فتحي مدرب الحراس واحمد زهران ورامي عادل وعبد الرحمن عيسى والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وتضم قائمة المقاولون 21 لاعبا وهم: محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد الشيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وتغادر في الثانية صباح الثلاثاء، بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مطار القاهرة في رحلة تستغرق أكثر من 13 ساعة لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي بتمهيدي الكونفدرالية ، ومن المقرر أن تشهد الرحلة ترانزيت في مطار أديس أبابا قبل الإقلاع مرة أخري لجيبوتي.

ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له السبت المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الخميس والجمعة وعلي ملعب المباراة.

وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا، التي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.

ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الجمعة والسبت علي ملعب المباراة.

وجاءت مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.

ويلتقي المقاولون في الدور التمهيدي، يوم الأحد مع أرتا سولار بطل جيبوتي بملعب الأخير قبل أن تقام مباراة العودة في مصر.

وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فإنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.

وجمع الجهاز الفني لذئاب الجبل، العديد من الفيديوهات، لفريق أرتا سولار، للتحضير بقوة للمباراة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجيبوتي.

وعاد المقاولون العرب للكونفدرالية بعد غياب 15 عامًا، بعدما أنهى الموسم الماضي بالدوري بالمركز الرابع برصيد 54 نقطة.
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