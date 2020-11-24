النائب محمد عبد العزيز: التنسيقية حصلت على 1500 تصريح لمتابعة الإنتخابات بمرحلتيها..فيديو

أكد محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تتابع المشهد الإنتخابي بشكل عام حتى جولة الاعادة مؤكدا أنه لا يوجد لدينا مرشحين فردي ولكن نعمل على مدار انتخابات مجلس الشيوخ بمرحلتيها وتابعنا حتى جولات الإعادة.





وأضاف عبد العزيز خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن أنه تابعنا عملية الاعادة للعملية الانتخابية ككل مما يضمن نزاهة العملية الإنتخابية.





وتابع عضو مجلس النواب أنه حصلنا على 1500 تصريح لمتابعة الإنتخابات بمرحلتيها مشيرا إلى أن ا لمحافظات التي تجري بها جولة الإعادة يوجد متابعة على مدار اليوم بكل دائرة انتخابية على مستوى ال 12 التى تجرى بها الإنتخابات.





وأشار عبد العزيز إلى أنه رصدنا التزام كبير بأجرات الهيئة الوطنية للانتخابات من النزاهة والشفافية والتباعد الإجتماعي لاجراءات كورونا وارتداء الكمامات ولا يوجد مخالفات تمت بأستثناء كسر للصمت الانتخابي ببعض المرشحين.





انطلقت المرحلة الأولى من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء.

تجرى الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

احتشدت قوات الشرطة بكثافة في كافة الدوائر التي تجرى بها انتخابات الإعادة، في اهتمام حكومى تام بتأمين وتسهيل سير المرحلة الأولى من الجولة الثانية لانتخابات النواب 2020.

وأشاد المواطنون بتأمين اللجان وانتشار قوات الشرطة لحماية الناخبين، كما أكد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدم وجود مخالفات جسيمة من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية.

حرص مواطنو أسوان علي الذهاب للجان الانتخابات، في الدقائق الأولي من اليوم، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى بالجولة الثانية لانتخابات النواب 2020، حيث اصطف المواطنون في انتظار أدوارهم للوصول إلى صندوق الاقتراع واختيار المرشحين بإرادة حرة، تعكس زيادة الوعي لديهم بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي. ونتوقع زيادة الأعداد في الساعات القادمة.

