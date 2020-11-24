ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى .. هل طلبت دينا الشربيني تحول زواجها العرفي إلى رسمي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
محمد رمضان مع الاسرائيليين
محمد رمضان مع الاسرائيليين
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تكشف عن سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، وتتعلق برغبتها في تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي.


نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جمعتها بالحاجة نعمات المعروفة إعلامية بسيدة المطر أثناء استضافتها فى منزلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 


حالة من الجدل الواسع أثارها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهى الشائعة التى طفت على السطح خلال الساعات الماضية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تريند الفن| هجوم عنيف على نبيل الحلفاوي بسبب محمد رمضان.. عمرو دياب ودينا الشربيني خناقة أم انفصال؟

أخبار الفن.. أزمة محمد رمضان فى انتظار قرارات النقابة.. آخر مستجدات خلافات عمرو دياب ودينا الشربيني

أخبار الفن.. منة فضالى تكشف حالة والدتها الصحية.. محمد رمضان يرد على منتقديه بالشال الفلسطيني

هل طلبت تحويل الزواج العرفي لـ رسمي؟ .. تفاصيل جديدة في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

بعد قرار إيقافه عن العمل .. تعليق ناري من محمد رمضان

حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

ترشيحاتنا

طبيب: أمريكا دخلت الموجة الثالثة من فيروس كورونا.. فيديو

بعد قرار إيقافه عن العمل .. تعليق ناري من محمد رمضان

لتحقيق السيولة المرورية .. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ميدان رمسيس

عمرها 111 سنة.. الحاجة أم خميس تشارك في انتخابات مجلس النواب

خاص | واقعة غريبة.. لاعب الإسماعيلي الجديد يجرى عملية شفط دهون

قضي الأمر.. ترامب يتلقى الضربة القاضية من بايدن في ولاية ميشيجان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على عائلة الـSUV لـ MG الصينية .. صور

أحدث تقنية.. معلومات عن تكميم التربو لخسارة الوزن

لخسارة وزن بطريقة سهلة.. التوقيت المناسب لإجراء عملية حزام المعدة