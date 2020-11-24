أخبار الفن .. حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى .. هل طلبت دينا الشربيني تحول زواجها العرفي إلى رسمي

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:









تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تكشف عن سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، وتتعلق برغبتها في تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي.









نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جمعتها بالحاجة نعمات المعروفة إعلامية بسيدة المطر أثناء استضافتها فى منزلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.







