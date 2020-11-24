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أخبار العالم

حاكم ولاية بنسلفانيا يصدر إجراءات مشددة لمنع التجمعات وإغلاق الحانات بسبب كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
حاكم بنسلفانيا
حاكم بنسلفانيا
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على صالح
تعد ولاية بنسلفانيا من بين الولايات الأمريكية العديدة التي قامت مؤخرًا بتحديث إرشادات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخاصة بها والتي تحث المواطنين على تجنب التجمعات مع أفراد من خارج الأسرة، ما يعني أن لم شمل الأسرة الكبير تقليديًا في يوم عيد الشكر لن يتم العام الجاري.

وأعلن حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف ووزيرة الصحة بالولاية الدكتورة راشيل ليفين عن قيود جديدة احترازية لمنع انتشار كورونا ومن أجل إبطاء تفشي الفيروس في الولاية.

ويحظر الأمر الجديد على المطاعم والبارات بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء وينتهي في الساعة 8 صباحًا يوم عيد الشكر. 

بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع سكان ولاية بنسلفانيا على البقاء في المنزل وتجنب التجمعات الاحتفالية مع غير أفراد الأسرة.

وأضاف وولف أن أجهزة إنفاذ القانون ستكثف الجهود لضمان امتثال المواطنين للقيود، بما في ذلك الاستشهادات والغرامات.

وقال ليفين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن الاحتفالات مع أفراد الأسرة الممتدة أو الأصدقاء المقربين هي أيضًا "مخاطرة".

وتعيد الولايات فرض تدابير صارمة بشأن كوفيد 19 حيث تم تسجيل زيادة في الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

وفي يوم الاثنين، أصدر عمدة واشنطن، موريل باوزر، قيودًا جديدة، تشمل قيودًا على التجمعات الجماعية وحظر جميع خدمات الكحول الداخلية بعد الساعة 10 مساءً.

وفي الوقت نفسه، تم تحديث إرشادات السفر الخاصة في عدد من الولايات ، مما يتطلب من الأمريكيين عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا إذا وصلوا من خارج الولاية وحث المواطنين على تجنب السفر غير الضروري بين الولايات وكذلك داخل الولايات.

وأبلغت سلطات الصحة في ولاية بنسلفانيا عن تسجيل ما مجموعه 11837 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 لمدة يومين و 69 حالة وفاة جديدة منذ تقرير يوم السبت، عندما تم الإبلاغ عن 6778 حالة إصابة جديدة و 112 حالة وفاة جديدة.

وسجلت 7075 حالة جديدة يوم الأحد و 4762 حالة جديدة، اليوم الاثنين.

وبذلك يرتفع الإجمالي على مستوى الولاية إلى 314401 حالة و 9870 حالة وفاة تُعزى إلى الاصابة بـ كورونا المستجد - كوفيد 19.

وهناك 12731 فردًا لديهم اختبار فيروسي إيجابي ويعتبرون حالات محتملة و 643 فردًا لديهم اختبار مصلي إيجابي وإما أعراض كوفيد 19 أو تعرض لمخاطر عالية.

وارتفع الاتجاه في المتوسط ​​المتحرك لمدة 14 يومًا لعدد المرضى في المستشفى يوميًا بنحو 2100 منذ نهاية سبتمبر الماضي.
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