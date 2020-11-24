والدة الشاب محمد عبدالتواب: ابني يطلب لوالده الجنة بعد حمله له لمدة 19 عاما.. فيديو

قالت سعاد رجب، والدة الشاب محمد عبدالتواب الذي حمله والده في محطة المترو طيلة 19 عاما، إن زملائها في العمل يتفهمون حالة ابنها الصحية ، مؤكدة انهم تحملوني كثيرا خلال فترات غيابي عن العمل.





وأضافت رجب ، خلال لقاء لها ببرنامج "الحياه اليوم" عبر فضائية الحياه ، "ابني محمد مرتبط بوالده كثيرا ويحبه، ودائما ما يطلب له الجنة"، وقالت " حياتي تسير وفقا لتدبير الله".





في ظل موجة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي شهدتها معظم أنحاء الجمهورية بالأمس، انتشرت صورة لسيدة تبيع الترمس على إ حدى الأرصفة بالشارع المصري بعد أن رصدتها الكاميرات .