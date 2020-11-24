هبة القدسي: وزير الخارجية الجديد يواجه ملفات عديدة.. فيديو

قالت الدكتورة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بأمريكا، إن مستشار الأمن الجديد في إدارة الرئيس الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدين؛ وجه قديم في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج " كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة " أون أي"،:" وزير الخارجية الجديد يواجه ملفات عديدة وخاصة في الشرق الأوسط.





نشر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو، لأعضاء إدارته الجدد الذي أعلن فريقه الانتقالي عنهم اليوم.





وقال بايدن: "اليوم أعلن عن أول أعضاء لفريق الأمن القومي والسياسة الخارجية الخاص بي".





وأضاف: "سوف يحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها. تحديات لا يمكن لأي دولة مواجهتها وحدها".





وتابع: "حان الوقت لاستعادة القيادة الأمريكية. أنا أثق بهذه المجموعة لفعل ذلك فقط".





وبحسب ما جاء على موقع فريق بايدن الانتقالي، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب قرر تعيين أنطوني بلينكن في منصب وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشارًا الأمن القومي الأمريكي، وليندا توماس جرين فيلد، سفيرة لدى الأمم المتحدة، وأفريل هينز، مديرة للمخابرات الوطنية، وأليساندو مايوركس، وزيرًا للأمن الداخلي.





كما عين بايدن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري مستشارًا خاصًا لشئون المناخ.



