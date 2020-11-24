هبة القدسي: وزير الخارجية الجديد يواجه ملفات عديدة.. فيديو

قالت الدكتورة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بأمريكا، إن مستشار الأمن الجديد في إدارة الرئيس الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدين؛ وجه قديم في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج " كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة " أون أي"،:" وزير الخارجية الجديد يواجه ملفات عديدة وخاصة في الشرق الأوسط.
نشر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو، لأعضاء إدارته الجدد الذي أعلن فريقه الانتقالي عنهم اليوم.
وقال بايدن: "اليوم أعلن عن أول أعضاء لفريق الأمن القومي والسياسة الخارجية الخاص بي".
وأضاف: "سوف يحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها. تحديات لا يمكن لأي دولة مواجهتها وحدها".
وتابع: "حان الوقت لاستعادة القيادة الأمريكية. أنا أثق بهذه المجموعة لفعل ذلك فقط".
وبحسب ما جاء على موقع فريق بايدن الانتقالي، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب قرر تعيين أنطوني بلينكن في منصب وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشارًا الأمن القومي الأمريكي، وليندا توماس جرين فيلد، سفيرة لدى الأمم المتحدة، وأفريل هينز، مديرة للمخابرات الوطنية، وأليساندو مايوركس، وزيرًا للأمن الداخلي.
كما عين بايدن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري مستشارًا خاصًا لشئون المناخ.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة يجب أن تتحرك بسرعة لاستعادة خطوط الاتصال مع الصين التي توترت خلال سنوات الرئيس دونالد ترامب أو المخاطرة بأزمة يمكن أن تتصاعد إلى صراع عسكري.
وقال "كيسنجر" خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد: "ما لم يكن هناك أساس ما لبعض الإجراءات التعاونية، فإن العالم سينزلق إلى كارثة مماثلة للحرب العالمية الأولى".
وأضاف أن التقنيات العسكرية المتاحة اليوم ستجعل مثل هذه الأزمة "أكثر صعوبة للسيطرة عليها" من تلك التي كانت في العصور السابقة.
وأضاف كيسنجر البالغ من العمر 97 عامًا في مقابلة مع جون ميكليثويت رئيس تحرير بلومبرج نيوز: "أمريكا والصين تنجرفان الآن بشكل متزايد نحو المواجهة ، وهما يديران دبلوماسيتهما بطريقة المواجهة"، مضيفا "الخطر هو أن بعض الأزمات ستحدث والتي ستتجاوز الكلام إلى صراع عسكري حقيقي".
وقال الدبلوماسي الذي مهد الطريق لرحلة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين في عام 1972، إنه يأمل أن يوفر التهديد المشترك لوباء كوفيد -19 فرصة للمناقشات السياسية بين البلدين عندما يتولى بايدن منصبه في 20 يناير.
وأكمل كيسنجر تصريحاته: "إذا كان بإمكانك النظر إلى كوفيد-19 على أنه تحذير ، بمعنى أنه من الناحية العملية يتم التعامل معه من قبل كل دولة بشكل مستقل إلى حد كبير ، ولكن الحل طويل الأجل يجب أن يكون على أساس عالمي إلى حد ما"، مضيفا: "يجب التعامل معه كدرس".
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أدنى مستوياتها منذ عقود، على الرغم من توصل الجانبين إلى اتفاق تجاري "للمرحلة الأولى" في بداية العام. ومنذ ذلك الحين ، انتشر تفشي الفيروس الذي بدأ عالميًا، في ووهان، بالصين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1.3 مليون شخص ودمر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.