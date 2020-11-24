شطة معلقا على إيقاف أحمد أحمد: كنا ننتظر القرار منذ 4 سنوات.. فيديو

كشف عبد المنعم شطة رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سابقا، تفاصيل إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على خلفية فساد.





وأوضح شطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار والمذاع عبر قناة "النهار"، :" كنا ننتظر هذا القرار منذ 4 سنوات، هذا الشخص جاء لتصفية حسابات، وأول شيء فعله هو تسريح 8 أشخاص كانوا يعملون في الاتحاد الإفريقي منذ 20 و30 عامًا، وجعلهم يوقعون على أوراق بأنه ليس لهم مستحقات مالية".





وأضاف عبد المنعم شطة رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، أنه ذهب لبلده؛ حتى يهرب من المعاقبة ولديه حصانة في بلادة، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستظهر أمور أخرى وتفاصيل جديدة في أزمة فساد رئيس الكاف.





وفي السياق نفسه تطرق إلى مباراة نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر اقامتها بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل.





وقال عبد المنعم شطة رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سابق، إنه :"لازم نقف كلنا لإخراج المباراة بطريقة تليق بنا، فهي مباراة هامة وعلينا الجاهزية وأن نكون على قدر كبير من الروح الوطنية".





وكشف عبد المنعم شطة رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سابقا، عن حقيقة وجود أزمة مع اللاعب الدولي فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، قائلا :"كانت مهمتي فاروق جعفر في مباراة الأهلي والزمالك"، متابعا :"بس كانت علاقتنا قوية خارج الملعب وجيدة ولا يوجد أي أزمة معه على الإطلاق".





كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مواجهة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، ومسئول كبير آخر، مسائلات قانونية حول صفقة تلفزيونية مشبوهة بملايين الدولارات.





وقالت الصحيفة إن محققي الذمة المالية التابعين للفيفا طلبوا من أحمد شرح سبب موافقته على مراجعة عقد تلفزيوني بطريقة تبدو وكأنها تصب في مصلحة شريك تجاري في مؤسسته.





وأوضحت الصحيفة أن أحمد أحمد الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونائب رئيس الفيفا، وكونستانت عماري، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خضعوا للمسائلة من قبل الفيفا لتقديم تفاصيل حول التعديلات التي أقروها في صفقة تلفزيونية مع شركة التسويق Lagardère Sports.





وذكرت الصحيفة نقلًا عن وثائق أطلعت عليها، أن التغييرات التي طرأت على الاتفاق الذي يغطي جميع الأندية الكبرى في المنطقة والمسابقات الدولية تقضي بنقل خسائر تقدر بملايين الدولارات من شركة التسويق إلى دفاتر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق الجديد يعد أحدث مشكلة تواجه أحمد، الذي احتجزته السلطات الفرنسية العام الماضي لفترة وجيزة للتحقيق في مزاعم اختلاس، كما يواجه تحقيقًا منفصلًا من قبل الفيفا يتعلق بالأخلاقيات، بعد تقديم شكاوى بحقه من قبل العديد من الموظفات والمستشارين تتعلق بالتحرش الجنسي.





وتأتي جميع تلك التهم والتحقيقات في وقت محوري لكرة القدم الأفريقية، التي انتقلت من أزمة إلى أخرى تحت قيادته، ويسعى أحمد للفوز بفترة ولاية جديدة مدتها أربع سنوات في أوائل العام المقبل، وقد تؤدي العقوبات المتعلقة بأي من القضايا المفتوحة إلى حرمانه من الترشح.





ويركز تحقيق الفيفا الجديد على قرار الكاف بعد مداولات بين أحمد ونائبه المتهم أيضًا بإجراء تعديلات على عقد طويل الأجل مع شركة التسويق المذكورة أعلاه، بطريقة سمحت للشركة التي تتخذ فرنسا مقرًا لها بتقليل الحد الأدنى للمبلغ الذي يضمنه الكاف للحقوق التلفزيونية، وفي نفس الوقت تخلي الشركة مسئوليتها عن تحصيل ما يقرب من 20 مليون دولار من الرسوم غير المدفوعة من المرخص الفرعي.





ووافقت قيادة الكاف على دفع 6.7 مليون دولار كرسوم لشركة التسويق، وبذلك يكون الكاف في الواقع وافق على شراء ديون غير مسددة للشركة بخصم، ليسترد بذلك المبلغ بالكامل بنفسه من شركة كانت قد تخلفت بالفعل عن سداد الديون عدة مرات.





وقالت الفيفا إنها طلبت من أحمد ونائبه تبرير موقفهما حيال تلك الصفقة، وفي حال لم تتلقى منهم ردًا حيال تلك الصفقة، فقد يواجهان اتهامات تتعلق بالذمة المالية في الفيفا.



