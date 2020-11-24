شرف كبير.. جون كيري يعلق على اختياره مستشارا لـ بايدن

أعرب جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، باختياره كمستشار له لشئون المناخ.





وكتب كيري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنه لشرف كبير أن نعمل مع حلفائنا وشركائنا، جنبًا إلى جنب مع القادة الشباب الصاعدين في حركة المناخ، لمعالجة أزمة المناخ بالجدية والإلحاح اللذين تستحقهما".





وأعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الاثنين، عن تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستتولى إدارة البلاد بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.





وبحسب ما جاء على موقع فريق بايدن الانتقالي، فإن بايدن أسند الحقائب الوزارية الآتية إلى هؤلاء الأشخاص:





- وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري سيكون مستشارا خاصًا لبايدن لشئون المناخ

- نائب مستشار الأمن القومي السابق، أنطوني بلينكن في منصب وزير الخارجية

- المستشار السياسي بحملة بايدن، جيك سوليفان في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي

-مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا السابقة، ليندا توماس جرينفيلد في منصب السفيرة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة

- نائبة مستشار الأمن القومي السابق، أفريل هينز، في منصب مدير المخابرات الوطنية

- أليساندو مايوركاس في منصب وزير الأمن الداخلي





ومن المقرر أن يتولى بايدن السلطة في 20 يناير المقبل بعد إعلان فوزه رسميًا في الانتخابات الأمريكية، غير أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبدو وكأنه لن يشارك في مراسم نقل السلطة إلى بايدن، لأنه يرى أن الانتخابات تم تزويرها لصالح بايدن من قبل الديمقراطيين.





وصوت مجلس ولاية ميشيجان الأمريكية، أمس الاثنين، للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية رسميًا بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ليحصد بذلك 16 صوتًا إضافيا في المجمع الانتخابي.









وهذا التصويت يغلق الطريق أمام ترامب تقريبًا لمحاولة قلب نتائج الانتخابات من خلال الطعون القانونية على نتائج التصويت، والتي تم رفضها في الولايات الرئيسية.









وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن أحد أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الولاية انضم إلى اثنين من الديمقراطيين للتصويت لاعتماد نتيجة الانتخابات الأمريكية لصالح بايدن.









وتحولت مسألة التصديق على نتائج انتخابات ميشيجان إلى محل اهتمام الكثيرين، وسط مزاعم ترامب بشأن تزوير نتائج الانتخابات لصالح بايدن، وجهود حملته في المحاكم لتأخير التصديق على نتيجة الانتخابات.









ورفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا طلب حملة ترامب بمنع فرز بعض بطاقات الاقتراع الغيابية، مما مهد الطريق أمام المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا أيضًا.







