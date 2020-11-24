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رياضة

بعثة المقاولون تطبق الإجراءات الاحترازية في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جيبوتي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:52 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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نانسي القاضي
حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، علي تطبيق الإجراءات الإحترازية والإلتزام بها كاملة خلال وصولهم إلي مطار القاهرة ، إستعدادا للسفر لجيبوتي فجر اليوم.

ويواصل الفريق الأول الالتزام بالتباعد الاجتماعي علاوة علي ارتداء الكمامات لكامل أفراد البعثة خلال الاستعداد لاستقلال الطائرة الخاصة بهم.

وكان عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أعلن قائمة لاعبيه المسافرة لجيبوتي في بداية مشوار الفريق بالكونفيدرالية بعد العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب 15 عاما.

وتضم البعثة 36 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل  ورامي ربيع و محمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الإداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي علي. 

ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق المسافرة لجيبوتي بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي. 

وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد اللهياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وتغادر بعد قليل بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مطار القاهرة في رحلة تستغرق أكثر من 13 ساعة لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي بتمهيدي الكونفيدرالية (دور الـ64)، حيث من المقرر أن تشهد الرحلة ترانزيت في مطار أديس أبابا قبل الإقلاع مرة أخري لجيبوتي.

ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له السبت المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريبات يومي الخمس و الجمعة و علي ملعب المباراة.

وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.
بعثة المقاولون تطبق الإجراءات الاحترازية في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جيبوتي
بعثة المقاولون تطبق الإجراءات الاحترازية في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جيبوتي
بعثة المقاولون تطبق الإجراءات الاحترازية في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جيبوتي
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