في ذكرى ميلاد شعبان حسين .. تميز في العمل المسرحي وكوَّن ثنائي مع محمد صبحي

يعد الفنان الراحل شعبان حسين أحد أعمدة الفن المصري، ساهم بأهم الأعمال المسرحية التي اعتبرت من تراث المسرح العربي، ووقف مع محمد صبحي على خشبة المسرح ليجسدا أهم القصص التراثية من بينها "كارمن.. لعبة الست.. ماما أمريكا تخاريف.. وجهة نظر".





ولد شعبان حسين في 24 نوفمبر من عام 1940 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية الزراعة، ولكنه فور تخرجه وجد أن ميوله بعيدة تماما عن مجال دراسته، وفي نفس الوقت شعر بأن هناك هاجسا يسيطر عليه وهو حبه وارتباطه بالفن.





قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبالفعل بعد تخرجه عمل بمسرح الدولة في منتصف الستينيات، وبدأ يلمع اسمه في تلك الفترة ليصل إلى محمد صبحي الذي كان يبحث آنذاك عن وجوه جديدة يغذي بها فرقته المسرحية.





اقتنع صبحي بقدراته الفنية وقرر أن يضمه إلى فرقته، وأصبح شعبان من تلك اللحظة عضوا هاما ورئيسيا في فرقة محمد صبحي، حيث شارك معه في أهم وأشهر الأعمال المسرحية وكون معه ثنائيا فنيا ناجحا، فهو في مسرحيات "الهمجي، وتخاريف، ووجهة نظر، وماما أمريكا، وكارمن، ولعبة الست".





لم يتألق على خشبة المسرح فقط بل تألق من خلال شاشة السينما، فجسد أهم الأدوار منها "جواز بقرار جمهوري، وناصر 56، وإعدام ميت، وسواق الأتوبيس، ودماء على الأسفلت".





وتألق أيضا على شاشة التليفزيون، وكان آخر ظهور له مع الفنان يحيى الفخراني من خلال العمل الدرامي "شيخ العرب همام".





وفي يوم 22 مايو من عام 2013، وأثناء تواجده مع أسرته وسط أبنائه، فاجأته أزمة قلبية حادة ليرحل بعد لحظات سريعة عن عمر ناهز 73 عاما وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابرها، وتلقى العزاء فيه الفنان يحيى الفخراني، حيث كانت العزاء بمسجد أسد بن الفرات بالدقي.





أشهر أعمالة التليفزيونية :





سنبل بعد المليون.

أهلا أهلا بالسكان.

يوميات ونيس (ثروت أبو ثلاثة) .. من الجزء الأول إلى السابع.

مشوار امرأة.

فارس بلا جواد.

الملك فاروق.

شيخ العرب همام .. بولس.

الخواجة عبد القادر .. الشيخ عبد الرحمن.

شربات لوز

شمس الأنصاري

الزناتى مجاهد



