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فن

منة شلبي تبدي إعجابها بمشاريع مبادرة دعم المواهب النسائية في الكتابة: بقرأ سيناريوهاتكم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة منة شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهرن خلالها بـ"لوك" جذاب وهادئ من خلال اخر جلسات التصوير التي قامت بها.

فيما عبرت منة عن اعجابها بالمشاريع التي وردت لها بعد اعلانها عن المبادرة لدعم المواهب النسائية في الكتابة، حيث قد علقت علي الصورة قائلة: "معجبة جدًا بالمشاريع اللي اتبعتتلي من ساعة ما أعلنت عن مبادرة دعم المواهب النسائية في الكتابة."

ثم اضافت:" مصر والعالم العربي فيهم مواهب بجد مش معقولة وأنا حقيقي متشرفة إني أبقى جزء من الموضوع ده وأدعم المواهب دي بأي طريقة أقدر عليها."

وتابعت :"قلت أقولكم بس إني متابعة وبقرا سيناريوهاتكم وأنشر شوية طاقة إيجابية. :)".


وتنتظر منة شلبي عرض فيلم "النمس والإنس" ويشارك في بطولته مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي مشاركتها فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

وبدأت منة شلبي مسيرتها في التمثيل عام 2000 عندما اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب وقدّمتها من خلال مسلسل سلمى يا سلامة، وكانت قبلها تظهر في البرامج التلفزيونية والفوازير للأطفال. وقبل أن تقتحم منة شلبى مجال السينما، ظهرت لمدة 3 ثوانٍ فقط ضمن أحداث فيلم العاصفة.

إلا أن البداية الحقيقية لمنة كانت عندما رشحها محمود عبد العزيز لتقف أمامه في بطولة فيلم الساحر من إخراج الراحل رضوان الكاشف عام 2001.

وحصلت منة على اول ادورها الرئيسية في مسلسل أين قلبي، ولعبت دور توحة ابنة الفنان حسن حسني وخيرية أحمد التي تعيش حياة صاخبة بلا قيود. عُرض المسلسل في رمضان 6 نوفمبر 2002، واشتركت دبي في إنتاجه مع مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة. وفي نفس العام، ظهرت في مسلسل لدواعي أمنية للمخرج محمد فاضل وبطولة كمال الشناوي وماجد المصري وتقدم فيه دور سحر ابنة تاجر سلاح له أعداء كثر ويقومون بخطف الابنة وهو ما يؤدي إلى تغير نظرتها للحياة بعد عودتها لابيها. 

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