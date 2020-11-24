منة شلبي تبدي إعجابها بمشاريع مبادرة دعم المواهب النسائية في الكتابة: بقرأ سيناريوهاتكم

ظهرن خلالها بـ"لوك" جذاب وهادئ من خلال اخر جلسات التصوير التي قامت بها. نشرت الفنانة منة شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام،





فيما عبرت منة عن اعجابها بالمشاريع التي وردت لها بعد اعلانها عن المبادرة لدعم المواهب النسائية في الكتابة، حيث قد علقت علي الصورة قائلة: "معجبة جدًا بالمشاريع اللي اتبعتتلي من ساعة ما أعلنت عن مبادرة دعم المواهب النسائية في الكتابة."





ثم اضافت:" مصر والعالم العربي فيهم مواهب بجد مش معقولة وأنا حقيقي متشرفة إني أبقى جزء من الموضوع ده وأدعم المواهب دي بأي طريقة أقدر عليها."





وتابعت :"قلت أقولكم بس إني متابعة وبقرا سيناريوهاتكم وأنشر شوية طاقة إيجابية. :)".









وتنتظر منة شلبي عرض فيلم "النمس والإنس" ويشارك في بطولته مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.





يذكر أن آخر أعمال منة شلبي مشاركتها فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.