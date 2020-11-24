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أخبار العالم

الشركة المنتجة لـ لقاح أكسفورد تكتشف طريقة ترفع فعاليته إلى 90%

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:41 ص
لقاح أكسفورد
لقاح أكسفورد
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شريف سيد
أعلنت شركة أسترازينيكا، المسئولة عن تصنيع لقاح أكسفورد، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى فعالية بنسبة 90% للقاح كورونا، عن طريق الصدفة. 

وكشف العلماء عن أن لقاح أكسفورد الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أثبت فعاليته بنسبة 70%، لكن يمكن أن يصل إلى 90% عند إعطاء الشخص نصف جرعة تليها جرعة كاملة بعد شهر، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقال مين بانجالوس، نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية في شركة أسترازينيكا: "سبب حصول بعض المتطوعين على نصف الجرعة هو محض الصدفة".

وأضاف أنه: "عندما كان باحثون جامعيون يوزعون اللقاح في نهاية أبريل الماضي، في بداية شراكة أكسفورد وأسترا زينيكا، لاحظوا أن الآثار الجانبية المتوقعة مثل التعب والصداع وآلام الذراع كانت أكثر اعتدالًا من المتوقع عقب منح نصف الجرعة في البداية".

وتابع: عدنا وفحصنا واكتشفنا أنهم قد قللوا من تقدير جرعة اللقاح بمقدار النصف، وهو ما أثبت فعاليته بشكل أكبر"، وقرر الباحثون الاستمرار في منح المتطوعين نصف جرعها تليها جرعة كاملة بعد شهر. 

وكانت النتائج مبهرة، حيث حصل 3آلاف متطوع على نصف جرعة في البداية يليها جرعة كاملة بعد شهر، لتظهر البيانات فعالية للقاح بنسبة 90%، وأما الذين حصلوا على جرعتين كاملتين كانت نسبة الفعالية 62%. 

وقال الأطباء والعلماء إنهم لم يتوصلوا إلى السبب وراء ذلك الشئ، إلا أنهم توقعوا أن تكون الجرعة الغير كاملة قادرة على تحفيز جهاز المناعة بشكل أكبر.
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