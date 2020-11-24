4 وفيات و10 مصابين في حادث مروع بالسويس.. صور

شهد طريق السلام بالسويس حادثا مروعا بين سيارة ملاكى وسيارة ترحيلات شرطية أسفر عن ٤ وفيات و١٠مصابين.





انتقل إلى مكان الحادث اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس وقيادات المرور والحماية المدنية حيث قام العميد عمرو أنور مدير المترو باستخدام ٣ اوناش لرفع آثار الحادث حيث تبين من المعاينة الأولية أن سيارتين ملاكى كانا يتسابقان بنزلة كوبرى السلام فى اتجاه ألقاهرة فاصتدما ببعضهما وتوفي فى الحال ٤ كانوا فى إحدى السيارتين الأولى تحمل رقم ٢٨٣٢ ط س ه و الثانية ٧٩٤٩ ط س ع ملك محمد يحي وتم استخدام منشور بمعرفة الحماية المدنية لاستخراج الجثث الأربعة منها. ب.





وشهد طريق السلام امام الجامعة ومسجد إبراهيم نافع في اتجاه القاهرة حادث مروع وجارى نقل المصابين ومعاينة مكان الحادث الذى ى تكرر عليه الحوادث لمعرفة أسباب وقوعه.



