بسبب السرعة الجنونية.. مصرع 4 وإصابة 13 في حادث تصادم 3 سيارات بالسويس

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 اخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي وسيارة شرطة لوري بطريق السويس – القاهرة، داخل نطاق المدينة، ونقل اسعاف السويس المصابين للمستشفى العام والمتوفيين للمشرحة.





كان مرفق اسعاف السويس، تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق السويس – القاهرة، أمام مدينة السلام 2 وجامعة السويس، وانتقل إلى موقع الحادث اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، واللواء عبد الرحمن هريدي مساعد مدير الأمن، واللواء هشام راشد مدير ادارة البحث الجنائي والقيادات الأمنية بالمديرية.





وأفادت المعاينة وأقوال الشهود العيان أن سبب الحادث السرعة الزائدة، إذ كانت سيارة لوري الشرطة تسير ببطء يمين الطريق المتجه لمدينة السلام يستقلها 11 مجند وقبل عبورها إشارة مرور الجامعة، اصطدمت بها من الخلف سيارة ملاكي فضية اللون يستقلها 4 أشخاص، وصلت بسرعة جنونية بعد نزولها من كوبري الجيش.





وبسبب السرعة وقوة الاصطدام انحرفت سيارة الشرطة نحو الرصيف يمين الطريق، بينما تهشمت مقدمة السيارة الملاكي وتوفي مستقليها.





وأثناء ذلك وصلت سيارة ملاكي أخرى حمراء اللون، حاول قائدها تفادي الاصطدام بالسيارتين في الحادث، فانحرف يمينا لتنقلب به السيارة عدة مرات حتى وصل إلى الجزيرة الخضراء امام الجامعة.





وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة إن مستشفى السويس العام استقبلت 13 مصاب، بينهم 11 مجند كانوا يستقلون لوري الشرطة، وحالتهم مستقرة إذ انحصرت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وجروح.





وأضاف المصدر في تصريح صحفي إن المصابان اللذان كانا داخل السيارة الملاكي الحمراء، أصيبا بكدمات وجروح وكسر في الساعد، وحالتهما العامة مستقرة.





بينما توفي 4 شباب كانوا داخل السيارة وهم الحسن ماجد حسن 19 سنه، وعمر خالد مصيلحي 22 سنه، وأحمد محمد يحيى 21 سنه، ومحمد خميس لبيب 23 سنه.



