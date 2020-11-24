هزيمة كوفيد-19.. اللقاح على بعد خطوة واحدة للقضاء على كورونا

أعلن العالِم الذي يقف وراء أول لقاح بريطاني، أن العالَم يقترب خطوة من إنهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، ويأمل أن يتم تحصين غالبية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بحلول عيد الفصح.

نتائج التجارب الناجحة للقاح جامعة أكسفورد / أسترازينيكا ، والتي تشير إلى أنه يمكن أن يحمي ما يصل إلى 90٪ من الناس ، هي المجموعة الثالثة من النتائج الواعدة في غضون عدة أسابيع. ولكن قبل نهاية هذا العام لن يكون هناك لقاح لفيروس كورونا.

وقد لاقى هذا اللقاح ترحيبا كبيرا؛ باعتبار التوصل إليه خبرًا مثيرًا لبقية العالم ، وخاصة البلدان منخفضة الدخل، فهو يعتبر لقاحا منخفض التكلفة ، حيث يبلغ 3 جنيهات إسترلينية للجرعة مقارنة بأكثر من 20 جنيهًا إسترلينيًا للقاحات Pfizer / BioNTech و Moderna ، والتي أصدرت النتائج أيضًا هذا الشهر، والتي أثبتت فاعليتها بنسب أكثر من 94%

البارز في هذا اللقاح، أنه لا يلزم شحنه وتخزينه في مجمدات شديدة البرودة ، مما يحل مشكلة لوجستية ضخمة يطرحها الآخرون ، وهناك بيانات جيدة تفيد بأنه سيعمل أيضًا مع كبار السن والشباب، بحسب ما نشرت صحيفة"الجارديان" البريطانية.

قالت البروفيسورة سارة جيلبرت من جامعة أكسفورد ، التي قادت البحث: "إن الإعلان اليوم يأخذنا خطوة أخرى أقرب إلى الوقت الذي يمكننا فيه استخدام اللقاحات لوضع حد للدمار الناجم عن Covid-19".

كما أضافت :"سنواصل العمل لتوفير المعلومات التفصيلية للمنظمين، لقد كان من دواعي الشرف أن أكون جزءًا من هذا الجهد متعدد الجنسيات ، والذي سيجني الفوائد للعالم بأسره ".

الجدير بالذكر أن عددا من الشركات الكبرى للادوية تتسابق لإنتاج اللقاح للتخلص من كابوس كورونا الذي طغى على العالم منذ نهاية العام الماضي، وأودى بحياة عدد هائل من الأشخاص حول العالم، بينما أصاب حتى كتابة تلك السطور 59,1 مليون شخص حول العالم، وقد بلغ 37.8 مليون شخص مرحلة الشفاء، وهزم حياة 1.4 مليون مريض، ومن المتوقع أن تطرح اللقاحات مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد 2021، إلى جانب ذلك يسعى علماء أخرون لإيجاد علاج للفيروس القاتل.