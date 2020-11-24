تعرف على مواصفات سوبارو XV وسعرها في السوق المصري ..صور

استطاعت السيارة سوبارو XV أن تحتل مكانة خاصة بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، التي تنتمي الى عائلة الـSUV وذلك بفضل الصانع الياباني المخضرم، ولكن ينتظر عشاق علامة سوبارو اصدار النسخة القادمة للعام 2021، لذلك يقدم موقع "صدي البلد الاخباري" مواصفات وأسعار السيارة سوبارو XV 2020 ونسخة العام القادم 2021.





تعتمد السيارة سوبارو XV 2020 على منظومة الدفع الكلي، وزودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي ، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 114 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات فالسيارة يمكنها التسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة ، وذلك فى غضون 13.1 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة لمسافة 100 كم.





تمتعت السيارة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة مثل، أنظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام صعود الشواهق والمنحدرات.





حصلت السيارة على تصميم خارجي مناسب لقدرات الطرق الوعرة، فزودت بعجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، يتوسطها جنوط معدنية بتصميم هندسي فريد يجمع بين اللون الأسود والفضي، كما حصلت مقدمة السيارة على شبكات سوداء عريضة ومصابيح أمامية تعمل بتقنية الـLED، ويحتوي التصميم الخلفي على سبويلر رياضي، ومصابيح انسيابية وصادم بارز مزود بعواكس اضاءة ليلية.





تمتعت المقصورة الداخلية بالعديد من وسائل الرفاهية، وظهر ذلك من خلال شاشة الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة التي بلغ قياسها 7 بوصة، مدعومة بتكنولوجيا Apple CarPlay، ومقود حركة مزود بأحدث انظمة التحكم، بالاضافة إلى مثبت سرعة ، و فتحة سقف للفئة الأعلى تجهيزًا.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سوبارو 2020

الفئة الأولى أوتوماتيك / FULL OPTION 2020 محرك 1600 CC بسعر 410.000 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك / PREMIUM 2020 محرك 1600 CC بسعر 455.000 جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك / LUXURY 2020 محرك 1600 CC بسعر 490.000 جنيه





النسخة المنتظرة من سوبارو 2021

زودت بمحرك محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 2000 سي سي، قادر على إنتاج طاقة قدرها 154 حصان، وعزم دوران 196 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، أو ناقل اوتوماتيكي الأداء من طراز CVT، معتمدة على نظام الدفع الكلي للعجلات، كما حصلت أيضًا على نسخة اخرى بمحرك سعته 2500 سي سي، وينتج قوة قدرها 185 حصان ، وعزم دوران بلغ 238 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.



