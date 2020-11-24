أنا جزار في الملاعب.. أحمد عيد عبد الملك يكشف انتماءات عائلته الكروية

أعلن أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق ، انتماءات عائلته الكروية؛ وذلك قبل النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا يوم الجمعة المقبل .

وأضاف عبد الملك خلال تصريحاته لملعب اون تايم مع الإعلامي سيف زاهر : زوجتي اهلاوية وكذلك ابنتي الكبري ولكن ابنتي الصغري زملكاوية وعائلتنا زملكاوية ".

وأكمل : ابنتي الصغري أحبت الزمالك بعد مباراة أمام المقاولون العرب، وقالت لي سجل هدف واعملى قلب وفي تلك المباراة سجلت هدفين ومن هنا بدأ حبها للقلعة البيضاء .

وأوضح : اتعامل مع متابعيني باحترام للغاية سواء كان أهلاوي او زملكاوي ولكن اذا وجه لى احد السباب بعمله بلوك على الفور والسوشيال ميديا أصبحت مؤثره للغاية .

وأردف : عائلتي تعمل بالجزاره وعملت برفقتهم فترة ولكني اتجهت للعب الكرة وأصبحت جزار في الملاعب .

علي جانب آخر نفى مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما أثير مؤخرا، حول إصابة طارق حامد لاعب فريق الكرة بالنادي بفيروس الكورونا.





وأكد المصدر أن اللاعب سليم وأن نتيجة المسحة التي خضع لها سلبية هو وباقي لاعبي الفريق، باستثناء محمود حمدي الونش الذي تأكد إيجابية مسحته اليوم، ويخضع للعزل الصحي بالمنزل .





وشدد المصدر أن هذه الشائعات تظهر في وقت حاسم وهو قبل مواجهة الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل من أجل نشر حالة من التوتر، ولكن جميع اللاعبين والجهاز الفني ، يدركون هذا جيدا وهم في حالة من التركيز الشديد للمباراة المقبلة.





وشارك طارق حامد في تدريب اليوم بصورة طبيعة وسيتواجد في معسكر الفريق لخوض لقاء القمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل واثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل عن استمرار ايجابية حالة مدحت عيد الهادي المدربالعام وأحمد نادر السيد حارس الفريق الصاعد بالاضافه لايجابية مسحة محمود حمدي الونش مؤخرا.





وكانت المسحة اثبتت سلبية حالة محمد حسن لاعب الوسط على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة بعد يومين وفحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية.





ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب النادي على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.





ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي ثنائي الزمالك وصلا للقاهرة اليوم وسيخضع اللاعبان لمسحة طبية قبل الانتظام في معسكر الفريق