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تكنولوجيا

كريم سوس: لدينا 4.2 مليون عميل للإنترنت البنكي.. 5 آلاف حساب جديد يوميا بـ البنك الأهلى

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي لديه دائمًا خطة للتطوير كما أنه يتعامل مع المستجدات الحالية على مستوى الخدمات المصرفية بمرونة، موضحًا أن البنك أطلق أول محفظة إلكترونية في 2013، والتي تشهد إقبالا كبيرًا، وخلال الستة أشهر الأخيرة تضاعف عدد المستخدمين بسبب جائحة كورونا.

وكشف سوس، عن بلوغ عدد عملاء الإنترنت البنكي لدى البنك الأهلي المصري 4.2 مليون عميل، وتشهد الخدمة إقبالا كبير من العملاء، كما أن الفروع الرقمية تشهد إقبالا حيث زارها 38 ألف عميل مؤخرًا منهم 10 آلاف عميل جديد.

وأضاف أن البنك الأهلي يقوم يوميًا بفتح 5 آلاف حساب جديد، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادئ إعرف عميلك المميكنة e-kyc ستعمل على تعزيز جهود الشمول المالي.

يذكر أن مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، منحت البنك الأهلي المصري مؤخرا جائزة "الأكثر فاعلية في إدارة الأزمة لعام 2020"، وذلك بعد تقييم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية في العديد من دول العالم لتخطى أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت دراسة الباحثين المتخصصين بمجلة "جلوبال فاينانس"، عن استمرار البنك منذ تفشي الأزمة في أداء كافة خدماته المصرفية بذات مستويات الجودة ومعدلات الأداء طوال الأزمة.

جدير بالذكر أنه على صعيد توعية المواطنين، يلعب البنك الأهلي المصري دورًا كبيرًا في رفع الثقافة المالية لديهم بمختلف الخدمات المصرفية الإلكترونية، سعيًا لتوفير السلامة للجميع، وذلك من خلال حرص البنك على بث عدة أفلام تعليمية على موقع البنك، وكذا وسائل الإعلام المختلفة توضح كيفية الحصول على تلك الخدمات الإلكترونية.

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