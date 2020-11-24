رئيس بنك saib: دراسة نقاط القوة والضعف أثناء عملية التحول الرقمى ضرورة

أكد طارق الخولي، الرئيس التنفيذي لبنك SAIB، إنه من الضروري أن تتم دراسة نقاط القوة والضعف في كل بنك من البنوك أثناء عملية التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى معدلات تأمين وحماية البيانات ومدى تطور البنية التحتية التكنولوجية.





واشار خلال فعاليات مؤتمر بافيكس للدفع الإلكتروني بمعرض القاهرة للاتصالات إلى أن بنك SAIB يسعى لتطوير خدماته المصرفية الإلكترونية وتدشين خدمات جديدة وأطلق مؤخرًا محفظة إلكترونية مستقلة هي الأولى في السوق المحلية مع شركة رصيدي.

يذكر ان بنك sai يشارك في الدورة الـ24 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020، خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر الجاري، والذي يقدم من خلاله باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي توفر للعميل الراحة والأمان في استخدام الخدمة المصرفية، وتناسب شرائح المجتمع المتنوعة.

ويقدم البنك تجربة فريدة للزوار بإستخدام نموذج من” saib payband " أسورة الدفع الذكية " التي قام البنك بإطلاقها مؤخرا بالتعاون مع شركة ماستر كارد مصر التي تمثل أحدث تقنيات الدفع اللاتلامسية في مصر و يتيح من خلال معرض ICT فرص الفوز بهدايا قيمة يوميًا عن طريق المشاركة في مسابقات مختلفة تستخدم تقنية ألعاب الواقع الإفتراضي “Virtual Reality” تشمل الهدايا المقدمة حصول الفائز على هدايا قيمة مثل I Phone و Apple watch بالاضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.

وتعزيزًا لمبادرة الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر،يوفر بنك saib لزوار المعرض هذا العام فرصة التسجيل في خدمة “saib Wallet” وهي محفظة إلكترونية تقدم خدمات وحلول دفع متنوعة ومبتكرة عن طريق الهاتف المحمول، سواء الدفع والشراء المباشر وخدمات الإيداع وسحب الأموال من وإلى المحفظة، وأيضًا سداد الفواتير وغيرها من المدفوعات من خلال خطوات بسيطة وسهلة .

و سيطرح البنك خلال المعرض الإصدار الجديد من خدمات الانترنت و الموبايل البنكى و اللذان سيتيحان للعملاء إجراء معاملاتهم فى سهولة و يسر دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنك

جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT هو الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يعزز بدوره خطوات الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وخلق مجتمع لانقدي، حيث سيتمكن الزوار والعارضين من الشراء بدون نقود ورقية في المعرض، وهو ما يحد أيضًا من انتشار عدوى فيروس كورونا.

يذكر ان بنك ساب اعلن مؤخرا عن اطلاق أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسميا" في مصر بالتعاون مع رصيدى

وتتيح محفظة رصيدي للمستخدمين العديد من الخدمات المالية الإلكترونية، بدءًا من تحويل النقود ودفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت بدون بطاقة وتلقي التحويلات الواردة من الخارج، وصولًا إلى الدفع المباشر أو عن بعد للتجار باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) . وتقدم المحفظة للشركات حلولًا مصممة خصيصًا لصرف الأجور للموظفين، كما فعلت رصيدي خدمة خاصة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر لصرف القروض وتحصيل الأقساط باستخدام المحفظة. هذا وحصلت المحفظة على اعتماد شبكة ميزة، ليستطيع مستخدميها تحويل الأموال واستقبالها من أي محفظة إلكترونية أخرى في أي وقت وبأي مكان.