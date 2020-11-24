نائب رئيس بنك القاهرة: ارتفاع الإقبال على الخدمات المصرفية الإلكترونية

أكد حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة،أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى عدد مستخدمي الإنترنت البنكي في مصر، نظرًا للإجراءات، التي اتخذها البنك المركزي وكذلك البنوك.

وأشار حجازي، خلال فعاليات مؤتمر بافيكس للدفع الإلكتروني بمعرض القاهرة للاتصالات،إلى أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لتشجيع الخدمات المصرفية الإلكترونية حفزت زيادة المحافظ الإلكترونية لتبلغ 15 مليون محفظة منها 10-11 مليون محفظة نشطة، كما أن عدد كروت المدفوعات والسحب في السوق المحلية تشهد زيادات بشكل كبير .

ولفت نائب رئيس بنك القاهرة إلى أن التطور الذي يشهده السوق المحلي على مستوى تطور التكنولوجيا المالية دفع البنوك للتنافس على مستوى تطوير الخدمات الرقمية، لاسيما وأن المواطنين على استعداد لتقبل هذه الأدوات الجديدة .

وقال إننا في بنك القاهرة نركز على الخدمات الرقمية ولدينا محفظة إلكترونية يتعامل عليها أكثر من 500 ألف عميل، كما أن البنك يسعى لتدشين فروع رقمية لتقديم خدماتها لكافة الأعمار، وبداية من يناير القادم ستحدث طفرة في الخدمات الإلكترونية لبنك القاهرة، ليتمكن العملاء من إتمام كافة معاملاتهم من المنزل.

يذكر ان بنك القاهرة شارك بجناح مميز بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقام حاليا بمركز مصر للمؤتمرات .





وقدم البنك فى جناحه العديد من الخدمات المختلفة ولا سيما الخاصة بالدفع الالكترونى .





يأتى ذلك تزامنا مع توجه البنك فى الانطلاق فى خدمات الدفع الالكترونى.

وكان بنك القاهرة أعلن منذ ايام قليلة تدشين أول فروعه الرقمية بمول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، وهي الخطوة التي أتخذها البنك وفقًا لأحدث النظم والمعايير التكنولوجية المطبقة عالميًا والتي تستهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لأول مرة لعملاء بنك القاهرة.







