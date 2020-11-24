أخبار الفن | حقيقة انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. وعدد زيجات ميرفت أمين

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.









حالة من الجدل الواسع أثارها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهى الشائعة التى طفت على السطح خلال الساعات الماضية.





ولكن الفنان أحمد العوضى، قرر أن يخمد النار التى تلتهم كل أخضر ويابس، معلقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وساخرا من الشائعة "ايه ده بجد .. تصدق معرفتش الا من هنا".





أسدل الستار أخيرا على الجدل المثار حول علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى باعتراف كل منهما بحب الآخر بعد وصلة ردح بين أحمد العوضى وشقيق ياسمين عبد العزيز وهى العلاقة التى شغلت محبيهما من الجمهور وداخل الوسط الفنى خاصة أن ياسمين عبدالعزيز كانت تمر بفترة عصيبة بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة وخلافها الحاد مع الفنانة ريهام حجاج التى تزوجت منه.









تحتفل الفنانة القديرة ميرفت أمين، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، وهي واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية، خاصة أنها تتمتع بقدر كبير الجمال.





تزوجت 5 مرات، وكان أولها في عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت وبعد زواجها منه سافر موفق بهجت إلى لبنان وهناك قُبض عليه في قضية مخدرات شهيرة وتم حبسه فطلبت الطلاق منه، ثم تزوجت من عازف الجيتار الشهير في السبعينيات عمر خورشيد الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق ولما تأكد لها هذه العلاقة انفصلت عنه حيث تزوجت من بعده الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منة الله واستمر هذا الزواج فترة طويلة نسبيا ولكنها مع ذلك انفصلت عنه.





ثم تزوجت من المنتج الفلسطيني حسين القلا ومن بعده تزوجت وهي الزيجة الخامسة من رجل الأعمال مصطفى البليدي.









تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تكشف عن سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، وتتعلق برغبتها في تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي.





وأكد الرواد أن تحويل الزواج العرفي إلى رسمي، بناء على طلب دينا الشربيني، سيصب في مصلحة زوجته الثانية زينة عاشور، التي تعيش في بريطانيا، وستطالب بنصف ثروته بحكم أنهما متمتعان بالجنسية البريطانية.





وقال مصدر مقرب من عمرو دياب، إنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن عمرو دياب متزوج رسميا من دينا الشربينى بعلم الأهل والأصدقاء المقربين، ولكن بعيدا عن الإعلام.





وأكد المصدر لـ صدى البلد أن عمرو دياب طلق زينة عاشور منذ ما يقارب العامين تقريبا، وأن زوجته الحالية دينا الشربيني هي الوحيدة في حياته.





ولم ينف المصدر وجود خلاف بين الزوجين عمرو دياب ودينا الشربيني، لكنه لم يكشف عن السبب الذي أدى لتركها منزل الزوجية، نافيا أيضا الأنباء التي تحدثت عن الغيرة من معجباته.





على طريقة حماقي.. الجمهور يتغزل في زينة من أحدث جلسات التصوير الخاصة بها.. شاهد

نشرت الفنانة زينة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتظهر زينة في الصور من داخل سيارتها من اخر جلسات التصوير الخاصة بها، وعلقت عليها: "سبحان الله مش انا دي خلقة ربنا اللي".

ونالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين "حبيبتي اجمل خلق الله والله ما شاء الله عليكي" و"احلى ممثلة بمصر"، و"اي والله، انتي الوحيده للحين طبيعيه ميه بالميه، الله يتم عليج خلقت ربي، وما تغيرنها مع الايام"، و"قمر ده ايه الي تتساوي بيه ، تعالي يلا وان شالله اموت في هواكي ان شالله بصوت حماقي بقا، و"جمالك جمال"، و"قمر 15 سبحان الله فعلا"، و"ربنا يسعدك وربنا يخليلك أولادك".

واحتفلت الفنانة زينة بجائزة أفضل ممثلة سينمائية لعام 2020 من مجلة وشوشة؛ بعد تصويت الجماهير.

في ذكرى ميلاده.. شاهد صورة نادرة للفنان الراحل شعبان حسين

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل شعبان حسين، حيث ولد في مثل هذا اليوم من العام 1940.

تخرج الفنان الراحل شعبان حسين، في كلية الزراعة، ثم اصقل موهبته بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تزامل مع نخبة من نجوم الزمن الجميل، وحتي يمارس هوايته وعشقه للتمثيل؛ التحق بمسارح الدولة للعمل بها، إلى أن التقى بالفنان محمد صبحي، وكوَّن معه ثنائيا فنيا ناجحا، واشترك معه في العديد من الاعمال سواء كانت مسرحية او درامية منها "ماما أمريكا، سنبل بعد المليون، فارس بلا جواد، يوميات ونيس، الهمجي، وجهة نظر".

أيضا اشترك في فيلم ناصر 56 مع الفنان الراحل أحمد زكي، كما شارك يسرا في مسلسل شربات لوز.

وفي صورة نادرة؛ ظهر شعبان حسين مع زملائه اثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية وهم الراحل "نور الشريف"، ونبيل الحلفاوي، ولطفي لبيب.



