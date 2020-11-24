حدث ليلًا.. حقيقة تعليق الدراسة بسبب كورونا.. البنتاجون تعلن موقفها من التعامل مع إدارة بايدن

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





مصادر حكومية تكشف حقيقة قرار رئيس الوزراء تعليق الدراسة بسبب كورونا نفت مصادر حكومية صحة المنشور المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.





البنتاجون تعلن موقفها من التعامل مع إدارة بايدن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الثلاثاء، العمل فورا بالتنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ لتوفير كافة الخدمات والدعم لما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة.





هربت إلى حبيبها مع صديقتها.. أمن القليوبية يكشف غموض اختفاء فتاتين في شبين القناطر كشفت أجهزة الأمنية بالقليوبية غموض واقعة غياب فتاتين عن قرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر، حيث تبين أن إحداهما قررت الهروب لحبيبها بمحافظة الدقهلية واصطحبت الأخرى معها حيث تمكنت أجهزة الأمن بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية من استعادتهما وتسليمهما لأسرتيهما والتعهد بحسن رعايتهما.





على خطى واتس آب.. جوجل تشفر الرسائل على هواتف أندرويد كشف عملاق البحث الأشهر فى العالم جوجل عن إضافة خاصية جديدة للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد المملوك لها، وهي تشفير من من طرف إلي طرف end-to-end encryption لتطبيق المراسلة الخاص بها، وبالتالى يتم تشفير الرسائل تمامًا و حمايتها لدرجة أن جوجل نفسها أو أي جهات أخري لن تتمكن من قراءتها.





ترامب يتراجع عن تصريحاته: لن نتنازل عن قضايانا ضد تزوير الانتخابات أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن سماحِهِ لإدارة الخدمات العامة الأمريكية بالعمل مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن؛ ليس بالأمر الذي يعني تنازله عن قضاياه ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.





برلمانية: تخصيص مظلة تأمينية لـ"سيدة المطر" وعمال اليومية في 2021 قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمالة غير المنتظمة تمثل "قنبلة موقوتة" منذ سنوات طويلة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بهذه الفئة من خلال تخصيص مظلة تأمينية لهم وهو ما أعلن عنه وزير القوى العاملة، بتدشين هذه المنظومة في أوائل عام 2021.





أول لقاء لـ بايدن عقب إعلان بدء المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن إجرائه لقاءات مع عدد من رؤساء البلديات من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لمناقشة تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ريما دودين.. عربية في فريق بايدن الرئاسي أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختيار الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين، في منصب نائب رئيس الشئون التشريعية في فريقه.





لقطات تظهر مقاتلة "إف 35" أمريكية تحمل صواريخًا نووية.. فيديو نشر الجيش الأمريكي، لأول مرة، لقطات للطائرة المقاتلة "اف 35" وهي تلقي بقنابل نووية خاملة بسرعات تزيد عن سرعة الصوت، في اختبار لأسلحة نووية محظورة منذ معاهدة 1996.





مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الأحداث في إثيوبيا يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أول جلسة لمناقشة الأحداث التي تشهدها إثيوبيا، إثر القتال الدائر بين القوات الاتحادية "الحكومة"، وقوات إقليم تيجراي.











