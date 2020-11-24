الصحف الإماراتية: ترامب يمنح الضوء الأخضر لتسليم السلطة.. ضربة للإخوان في تونس.. وجريمة جديدة للحوثيين

الصحف الإماراتية

ضربة جديدة للإخوان في تونس

بداية تسليم السلطة إلى إدارة بايدن

جريمة جديدة للحوثيين











سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.











البداية من صحيفة "البيان"، حيث أتم رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، أول تدريب على المهمات الروتينية التي يقوم بها الرواد على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك في مركز جونسون للفضاء التابع لـوكالة «ناسا»، والذي يتلقيان فيه حاليًا تدريبات متقدمة تؤهلهما ليصبحا مشغلين للمحطة.











ومن مصر، أدرجت السلطات عددًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وآخرين، وجماعات أخرى، في قوائم الكيانات الإرهابية. وقررت محكمة جنايات القاهرة «إرهاب»، إدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بقوائم الإرهابيين.









ومن السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، بأنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي.









من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة السعودية، إن لقاحات فيروس كوفيد 19 ستكون متاحة مجانًا للجميع في المملكة، بحسب التليفزيون الرسمي.









وفي المغرب، تمكن الأمن المغربي من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لـ «داعش»، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، وينشطون بمدينتي إنزكان وأيت ملول المجاورتين لمدينة أغادير (جنوب المملكة)، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للمكتب لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن وسلامة المملكة.









وإلى تونس، أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، أنها عرضت على رئاسة البرلمان في تونس، مشروع لائحة، تهدف لإعلان موقف منه يصنف فيه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان إرهابيًا، وبالتالي، اعتباره منظمة محظورة في البلاد.









وفي إثيوبيا، اتفقت الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية، على فتح ممرات إنسانية للنازحين في تيجراي بعد يوم من إمهال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ميليشيات الإقليم 72 ساعة للاستسلام.









ودوليا، أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية رسميًا فوز جو بايدن في الانتخابات، مؤكدة أنها تسمح ببدء العملية الانتقالية.









وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، أعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان، الحداد الوطني لمدة 3 أيام، إثر وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عن عمر ناهز 82 عامًا.









وحول ليبيا، هددت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، بفرض عقوبات على أي جهة تعرقل الاتفاق الليبي الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.











ودوليا، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتكاسة أخرى لمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه، بعدما رفض قاض في بنسلفانيا، السبت، اتهاماته بحصول تزوير انتخابي واسع النطاق في هذه الولاية.







