تعودوا على ذلك.. رجال الأمن يساعدون كبار السن داخل لجان الانتخابات.. فيديو

وواصل الناخبون التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، حيث تجرى الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.









وتشمل الدوائر الآتية: محافظة الجيزة المنافسة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعدا، وفى محافظة الوادي الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعدا، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.











وخرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة اللأولى.







