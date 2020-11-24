مناهضة العنف ضد المرأة.. ندوة للمجلس القومي بالعريش

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، اليوم، ندوة تحت عنوان "العنف ضد المرأة وأشكاله والتوعية ضد فيروس كورونا"، وذلك بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية، برئاسة إحسان داود غالي مقررة الفرع، وذلك ضمن حملة ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة.
وذلك بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
حيث تحدثت إحسان داود غالي مقررة الفرع ، عن أشكال العنف ضد المرأة وأنواع العنف مثل الختان والتحرش والاغتصاب والزواج المبكر وانتشار العنف بصورة كبيرة في المجتمع، ودور المجلس القومي للمرأة في مناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت غالي، أن أشد انواع العنف التي تتعرض له المرأة هو العنف النفسي، وأن الفتاة تعاني أحيانا من التمييز داخل البيت إذ يتم تفضيل الولد عن البنت من حيث التعليم والاهتمام بالابن أكثر من البنت، كما أن العنف الأسري يؤثر بالسلب على الأبناء، لذا يجب القضاء على ذلك.
وقالت إن هناك برامج تأهيل للفتيات التي يتعرضن للعنف داخل الأسرة وتطرقت إلى التنمر وانتشاره بصورة كبيرة داخل المجتمع، مشيرة إلى جهود المجلس في تنفيذ حملات طرق الأبواب وحملة "لأني رجل" التي نفذهم المجلس القومي للمرأة خلال الفترة السابقة.
وتحدثت نسرين حمدي محامية مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بشمال سيناء، عن العنف ضد المرأة في القانون، موضحة ـن من أشكال العنف، الحرمان من التعليم والزواج المبكر وضياع حقوق الفتاة نتيجة الزواج العرفي والسن القانوني لزواج الفتاة.
كما تحدثت عن العقوبات في القوانين لاشكال العنف مثل العقوبات لتجريم الختان والتحرش والاغتصاب وتم أيضا التحدث عن مكتب الشكاوي واهدافه وشركائه والخط المختصر ١٥١١٥ له وفي نهاية الندوة تم الرد على استفسارات وأسئلة الحضور.
حضر الندوة، فريال عبيد ود. أمل الخليلي أعضاء الفرع والدكتور حمدي عبدالله مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، نجوي الرفاعي مديرة المدرسة، وبحضور ٥٥ طالبة و٣ معلمات.
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حيث تحدثت إحسان داود غالي مقررة الفرع ، عن أشكال العنف ضد المرأة وأنواع العنف مثل الختان والتحرش والاغتصاب والزواج المبكر وانتشار العنف بصورة كبيرة في المجتمع، ودور المجلس القومي للمرأة في مناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت غالي، أن أشد انواع العنف التي تتعرض له المرأة هو العنف النفسي، وأن الفتاة تعاني أحيانا من التمييز داخل البيت إذ يتم تفضيل الولد عن البنت من حيث التعليم والاهتمام بالابن أكثر من البنت، كما أن العنف الأسري يؤثر بالسلب على الأبناء، لذا يجب القضاء على ذلك.
وقالت إن هناك برامج تأهيل للفتيات التي يتعرضن للعنف داخل الأسرة وتطرقت إلى التنمر وانتشاره بصورة كبيرة داخل المجتمع، مشيرة إلى جهود المجلس في تنفيذ حملات طرق الأبواب وحملة "لأني رجل" التي نفذهم المجلس القومي للمرأة خلال الفترة السابقة.
وتحدثت نسرين حمدي محامية مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بشمال سيناء، عن العنف ضد المرأة في القانون، موضحة ـن من أشكال العنف، الحرمان من التعليم والزواج المبكر وضياع حقوق الفتاة نتيجة الزواج العرفي والسن القانوني لزواج الفتاة.
كما تحدثت عن العقوبات في القوانين لاشكال العنف مثل العقوبات لتجريم الختان والتحرش والاغتصاب وتم أيضا التحدث عن مكتب الشكاوي واهدافه وشركائه والخط المختصر ١٥١١٥ له وفي نهاية الندوة تم الرد على استفسارات وأسئلة الحضور.
حضر الندوة، فريال عبيد ود. أمل الخليلي أعضاء الفرع والدكتور حمدي عبدالله مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، نجوي الرفاعي مديرة المدرسة، وبحضور ٥٥ طالبة و٣ معلمات.
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