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داليا أيمن: الانتهاء من المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق خلال 4 سنوات.. فيديو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن مشروع مترو الأنفاق سيكون من أهم المشروعات القومية التى تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، خاصة مع تطور البينة التحتية ومشروعات النقل والمواصلات والطرق.


وأضافت الإعلامية داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه منذ فترة طويلة نشهد مشروعات كثيرة وتطورا كبيرا وتسعى الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدة أن مترو الأنفاق سيخدم عددا كبيرا من المصريين، مشيرة إلى أنه جار تطوير عربات المترو فى الخطين الأول والثانى، لافتة إلى أن المترو يربط بين شرق وغرب القاهرة ويخفف من التكدس المروري، ومن المقرر أن يصل إلى جميع المناطق.


وأوضحت أن مترو الأنفاق سيسهل حركة المرور ويعد من أهم وسائل المواصلات لدى الكثقير من المصريين، منوهة إلى أنه سيربط بين الشرق والغرب، وسيصل إلى الهرم وحدائق 6 أكتوبر ومختلف مناطق الجيزة.


ونوهت إلى أن المشروع سيخدم عددا كبيرا من المصريين، مشيرة إلى أنه جار تطوير عربات المترو فى الخطين الأول والثانى، مؤكدة أن المترو يربط بين شرق وغرب القاهرة ويخفف من التكدس المرورى، ومن المقرر أن يصل إلى جميع المناطق.


ولفتت إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال الحفر والتدشين بالمرحلة الرابعة لمترو الأنفاق بالكامل وبدء تشغيلها خلال 4 سنوات.


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن توقيع العقود التنفيذية لمشروعي القطار الكهربائي، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مع دولتي الصين واليابان، بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الجهود الوطنية لتطوير شبكات النقل الجماعي وربط محافظات الجمهورية بما ينعكس بشكل مباشر على تشجيع الاستثمار وربط الأسواق وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين اللتين سبق وتم توقيعهما من قبل وزارة التعاون الدولي تحفزان مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات.


وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل قامت بتعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية للسماح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.

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