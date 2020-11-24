تأجيل معرض القاهرة للكتاب إلى يونيو 2021..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:





صدى البلد

السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات طرق ومحاور تنفذها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية





أخبار اليوم





الصحة: تسجيل 354 حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة





الوطن

وزير البترول: مصر لديها حزام من المعادن ممتد حتى السودان





الشروق

متحدث الحكومة: الفرصة متاحة لمزيد من طلبات التصالح حتى نهاية الشهر





مصراوى





تأجيل معرض القاهرة للكتاب إلى يونيو 2021





اليوم السابع





التعليم توجه بتعقيم المدارس المخصصة للجان الانتخابات بعد انتهاء التصويت





متحدث المترو: لن نسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامات



