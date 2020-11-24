التكنولوجيا المالية الذراع الاستراتيجية القادمة للبنوك المصرية.. تطورها يدفع المصارف للتنافس لتطوير الخدمات الرقمية لملايين العملاء.. شات بوت.. أساور إلكترونية.. آليات تنصب فى "باى باى نقدية"

عاكف المغربي: بنك مصر ضخ قروض بقيمة مليار جنيه من خلال «الشات بووت»

كريم سوس: البنك الأهلي لديه 4.2 مليون عميل يتلقون خدمات الإنترنت البنكي

حازم حجازي: نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية لبنك القاهرة بحلول يناير المقبل

طارق الخولي: دراسة نقاط القوة والضعف لدى البنوك ضروري أثناء تنفيذ التحوّل الرقمي

هشام عبد الرسول: القطاع المالي لديه فرصة ضخمة للتوسع بفضل الأدوات الرقمية

استعرض مسئولو القطاع المصرفي وشركات تكنولوجيا الدفع خطط التحوّل الرقمي، التي يسعون لتنفيذها خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات مؤتمر بافيكس للدفع الإلكتروني، والذي يقام للعام السابع على التوالي بالتوازي مع معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020.

وقال عاكف مغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك من أوائل البنوك إطلاقًا لخاصية «الشات بوت» (الرد الآلي على استفسار العملاء) لتقديم الخدمات المصرفية والرد على أسئلة العملاء، وتلقي طلبات الحصول على قروض، موضحًا أن البنك ضخ قروض بقيمة مليار جنيه خلال 5 أيام فقط دون زيارة الفرع نهائيًا.

وأضاف عاكف، أن المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت البنكي سيتم إطلاقها خلال يناير المقبل، موضحًا أن البنك لديه استراتيجية واضحة لتطوير الخدمات المصرفية وميكنة المعاملات البنكية تماشيًا مع خطة الدولة والبنك المركزي.

من ناحيته، قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي لديه دائمًا خطة للتطوير كما أنه يتعامل مع المستجدات الحالية على مستوى الخدمات المصرفية بمرونة، موضحًا أن البنك أطلق أول محفظة إلكترونية في 2013، والتي تشهد إقبالا كبيرًا، وخلال الستة أشهر الأخيرة تضاعف عدد المستخدمين بسبب جائحة كورونا.

وكشف سوس عن بلوغ عدد عملاء الإنترنت البنكي لدى البنك الأهلي المصري 4.2 مليون عميل، وتشهد الخدمة إقبالا كبير من العملاء، كما أن الفروع الرقمية تشهد إقبالا حيث زارها 38 ألف عميل مؤخرًا منهم 10 آلاف عميل جديد.

وأضاف أن البنك الأهلي يقوم يوميًا بفتح 5 آلاف حساب جديد، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادئ اعرف عميلك المميكنة e-kyc ستعمل على تعزيز جهود الشمول المالي.

من جانبه، قال حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى عدد مستخدمي الإنترنت البنكي في مصر، نظرًا للإجراءات، التي اتخذها البنك المركزي وكذلك البنوك، موضحا أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لتشجيع الخدمات المصرفية الإلكترونية حفزت زيادة المحافظ الإلكترونية لتبلغ 15 مليون محفظة منها 10-11 مليون محفظة نشطة، كما أن عدد كروت المدفوعات والسحب في السوق المحلية تشهد زيادات بشكل كبير .

ولفت نائب رئيس بنك القاهرة، إلى أن التطور الذي تشهده السوق المحلية على مستوى تطور التكنولوجيا المالية دفع البنوك للتنافس على مستوى تطوير الخدمات الرقمية، لا سيما وأن المواطنين على استعداد لتقبل هذه الأدوات الجديدة.

وأضاف: "إننا في بنك القاهرة نركز على الخدمات الرقمية ولدينا محفظة إلكترونية يتعامل عليها أكثر من 500 ألف عميل، كما أن البنك يسعى لتدشين فروع رقمية لتقديم خدماتها لجميع الأعمار، وبداية من يناير القادم ستحدث طفرة في الخدمات الإلكترونية لبنك القاهرة، ليتمكن العملاء من إتمام كافة معاملاتهم من المنزل".

من جانبه، قال طارق الخولي، الرئيس التنفيذي لبنك SAIB، إنه من الضروري أن تتم دراسة نقاط القوة والضعف في كل بنك من البنوك أثناء عملية التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى معدلات تأمين وحماية البيانات ومدى تطور البنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى أن بنك SAIB يسعى لتطوير خدماته المصرفية الإلكترونية وتدشين خدمات جديدة وأطلق مؤخرًا محفظة إلكترونية مستقلة هي الأولى في السوق المحلية مع شركة رصيدي.

بدوره، قال هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتكنولوجيا، إن البنوك والقطاع المالي بأكمله لديه فرص كبيرة، حيث إن 35% من المواطنين لديهم حسابات في النظام المصرفي، بينما مازال 65% من المصريين غير منضمين للقطاع المالي، موضحًا أن راية تسعى للتعاون مع القطاع المصرفي لتعزيز جهود الشمول المالي.

وأوضح عبد الرسول أن الشركة تقوم بتدشين الأنظمة الخاصة لـ6500 ماكينة صراف آلي، كما أنها تسعى من خلال أمان للمدفوعات الإلكترونية لنشر 100 ألف نقطة بيع بالتعاون مع البنوك.

وشدد على ضرورة تحقيق التكامل بين كل من تلك النقاط سواء فروع البنوك، أو نقاط الدفع، أو ماكينات الصراف الآلي، مما يسهل الخدمات، التي يحصل عليها المواطنون في النهاية.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، انطلقت الأحد 22 نوفمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار The Big Reset، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وتستمر حتى 25 نوفمبر.

ويقام داخل معرض Cairo ICT، مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance وعدد من البنوك وشركات الدفع الرقمي، للعام السابع على التوالي، ويختص بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، وكذلك تقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS، وسيتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة.

وبالتوازي مع Cairo ICT كايرو آي سي تي، تقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي يشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادا على التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، التي يتم تطبيقها داخل المعرض، فقد تم الاتفاق مع المسؤولين عن قاعة مصر للمعارض الدولية التي تشهد استضافة الحدث، على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بدءًا من الدخول للقاعات عبر بوابات تعقيم آلي وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، وتسجيل الدخول إلكترونيًا لمنع التزاحم عند البوابات والحد من التلامس، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات المعرض بشكل دوري.