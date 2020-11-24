وجودك بحياتي كنز.. وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة

هنأ الفنان وائل جسار زوجته ميراي مقدسي، بعيد ميلادها.





ونشر "وائل"، صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق على الصورة قائلا: "حبيبتي ميراي شريكة حياتي ،بدي قلك انو وجودك بحياتي كنز ،مشيت انا وياكي مشوار طويل كان فيه طلعات ونزلات ،كنت دايما تعطيني معنويات ت كمل المشوار ،من خلال دعمك قلي انا نجحت كنت دايما الجندي المجهول اللي دايما عم يصليلي .كل عام وانت بالف خير ان شاء الله دوام الصحة والعافية .بحبك".





وتزوج الفنان وائل جسار من ميراي عام 2005، وأنجب منها مارلين، وائل جونيور.





أحيا النجم اللبناني وائل جسار مؤخرا حفل غنائى من أقوى حفلات هذا العام ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم عدد كبير من أغانيه والذي تفاعل معها جميع الحاضرين منها غريبة الناس ومشيت خلاص وانت مين ياللى انا مش عارفك ونهاية واحدة وخلينى ذكرى وتخبى ليه وكامل الاوصاف ومليون مرة احبك ونسم علينا الهوا وفى حضرة المحبوب وموجوع وبتوحشينى وحلم حياتى واختتم الحفلة بأغنية غريبة الناس.





فى سياق مختلف يستعد وائل جسار لأغنية جديدة تحمل عنوان "ولا فى الأحلام"، وهى من كلمات أحمد قطوط، وتوزيع شريف منصور، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية كعادة وائل ويقدمها بشكل جديد.





وتقول كلمات الأغنية "واية فيكى ما يتحبش.. ومين شافك ولا حسش.. وقع في ثوانى حن ومال.. دا فعنيكى بتوه واسرح.. ولو بصتلى يوم بفرح.. تهون احزانى كدا في الحال".





وشارك وائل بالغناء فى فيلم "توأم روحى" الذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.





يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "ماتغيبش ثوانى"، والتي حققت نجاحا جماهيريا غفيرا حتى الآن، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويرها في لبنان وسط إجراءات احترازية عالية فرضها فيروس كورونا.