مقتل وإصابة مدنيين في انفجار عبوة ناسفة باليمن

قتل 5 مدنيين وأصيب 7 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في محافظة الحديدة غربي اليمن؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.





ويأتي ذلك في أعقاب مقتل عدد من الحوثيين بمواجهات مع القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، في محافظة الحديدة غربي البلاد.





وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن: "الحوثيين حاولوا التسلل إلى تباب ومزارع قريبة من خطوط التماس جنوب وجنوب شرقي مدينة التُحيتا جنوبي الحديدة، مستخدمين غطاء ناريًا مكثفًا بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية".





وأضاف أن: "وحدات من القوات المشتركة تصدت للمتسللين موقعة قتلى وجرحى منهم، وأجبرت البقية على الفرار إلى مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية باتجاه خط زَبيد".





وفي سياق آخر، شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، قصفا صاروخيا للتحالف على مخازن أسلحة وذخائر حوثية شرق صنعاء.





وقالت قناة "العربية" إن التحالف يقصف إمدادات ومركبات عسكرية حوثية شرق صنعاء.





وجاء ذلك بعد انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.





وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق، دون وقوع، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر.





وأكد مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنها ما حدث مؤخرًا في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.





وعقب ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، ثبوت تورط ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي أسفر عن انفجار خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.





وكان الجيش اليمني قد أعلن، السبت، استهداف اجتماع لقيادات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، من بينهم أفراد في الحرس الثوري الإيراني، جنوب شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.





وأفادت مصادر عسكرية بأن مدفعية القوات الحكومية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية "فور وصول معلومات تفيد بوجود أفراد من الحرس الثوري الإيراني، في إحدى الثكنات الحوثية جنوب شرقي مدينة الحزم".





وأكدت المصادر سقوط عدد من القيادات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما شوهدت عربات الميليشيات الحوثية وهي تنقل عددًا من الجرحى وسط حراسة مشددة.