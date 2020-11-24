جلسات سرية.. اللائحة تنظم عرض أعضاء الشيوخ على لجنة القيم

نظمت لائحة مجلس الشيوخ في الفصل الرابع عمل لجنة القيم، حيث نصت المادة 30 على تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية كل من: رؤساء اللجان النوعية و أربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضية وعضيو آخر من رجال القانون. وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فاذا قام به مانع حل محلهرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريىية.





ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين،وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.





ونصت المادة 31 على تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتما ية، أوالمباد الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور والقانون أو هذه اللائحة.





ونصت المادة 32 على يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا أري مبر ار لذلك، بعد سماع أقواله.





ونصت المادة 33 تخطر لجنة القيم العضَو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.





وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السيابقة، فاذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.





وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها. وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين عضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.





ونصت المادة 34 على انه لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.





ونصت المادة 35 على للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قَبَل العضو، وتخطرالمجلَس أومكتَبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار كما يخطر العضو به كتابة.





وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود(أولا وثانيا وثالثا و اربعا) من المادة (246) من هذه اللائحة، اذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (31) من هذه اللائحة.





ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقتَرح توقيع الجزاءات عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولا) إلى ( اربعا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.





ونصت المادة 36 على انه " إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قَبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دارسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (246) من هذه اللائحة، فاذا أرت إسقاط العضوية تحيل الموضوع الى المجلس بالإجارءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية ومابعدها من المادة (252)، والمادة (253) من هذه اللائحة.





ونصت المادة 37 على " يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو،ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.



