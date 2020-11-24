الشركة القابضة لمياه الشرب: نعمل على تقوية شبكات الصرف.. والعشوائيات السبب في تهالكها

قال المهندس ممدوح رسلان ، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي ، إن الشركة تتعاون ، بشكل مستمر ، مع هيئة الأرصاد الجوية ، لمتابعة كافة التطورات ، فيما يتعلق ، بأية موجة طقس سيء متوقعة ، موضحا أن هناك خطط للطوارئ لنشر قوات حماية مدنية ، لنزح المياة ، من الشوارع .





وأضاف المهندس ممدوح رسلان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن هناك تسجيل بيانات ، بشكل دوري ، حول الأماكن الأكثر عرضة لتجمع المياة ، لافتا إلى أن شبكة الصرف الصحي الحالية ، تستوعب كميات محددة من المياه .





وأشار رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي إلى أن تزايد الأماكن العشوائية ، والزيادة السكانية ، تسببت في حمل على شبكات الصرف الصحي ، والتي لا تستوعب كميات أخري من مياه الأمطار .





ولفت "رسلان" إلى أن تغير شبكات الصرف الصحي ، أمر مكلف جدا ، وبالتالي فإن الشركة تعمل على تقوية الشبكات ، على قدر الإمكان .





وأكد المهندس ممدوح رسلان ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، في تصريحات تلفزيونيه سابقة ، على أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج، للحفاظ على منظومة الصرف الصحى والبيئة المحيطة، باعتبار أن الصرف الصناعى المخالف وغير المعالج أحد أهم الملوثات المؤثرة على مصادر المياه.





وجاء ذلك أثناء تكريم "رسلان" للشركات الفائزة فى مسابقة المنشآت المثالية فى مجال التخلص الآمن من الصرف الصناعى لعام 2018 - 2019 تحت شعار "إعادة استخدام الصرف الصحى المعالج ضرورة حتمية"، التى تنظمها شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والتى تعقد للعام الثالث على التوالى.





وأشار "رسلان" إلى أهمية تحديث المخطط العام ليعكس الاحتياجات والمتطلبات الحالية، ووضع خطط عاجلة للمناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات مياه أمطار، وتكثيف أعمال التطهير لبالوعات الصرف الصحى والأمطار، ومراجعة خطط الطوارئ وتمركزات معدات وسيارات الشركة، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق المجمعات العمرانية مشيدا بالخبرات الواسعة لدى شركة الصرف الصحى بالقاهرة.





من جانبه قال، المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة صرف صحى متميزة وآمنة ومستديمة بأعلى جودة وكفاءة للوصول إلى رضاء المواطن والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة، مؤكدا أن استدامة خدمات المياه والصرف الصحى أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.





وأشار إلى أن الشركة خصصت ضمن هيكلها الإداري إحدى الإدارات المسئولة عن التحكم فى الصرف الصناعى لاحكام الرقابة على الصرف النهائى للمنشآت الصناعية بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة، ومنح الموافقة على استكمال إجراءات إصدار تراخيص التشغيل أو تجديدها للمنشآت الصناعية، والحفاظ على منظومة الصرف الصحى وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.



