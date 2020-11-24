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محافظات

انتظام التصويت بلجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الأقصر.. شاهد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
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شمس يونس
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال كل اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.

ومن جانبها باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه.

حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وتهيب محافظة الأقصر بالناخبين، بضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، كما تناشد الناخبين بضرورة الاشتراك بكثافة في ذلك الاستحقاق الانتخابي ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

وتجرى جولة الإعادة في الإنتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين، يتنافسون على 3 مقاعد في 3 دوائر اانتخابية بالمحافظة، حيث سيفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.

وكان قد انطلقت بالأمس جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.

وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.

وفى نفس السياق واصلت  السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

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