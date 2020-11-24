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بين الناس

مياه أسيوط تتعاون مع 15 جمعية أهلية لنشر الوعى بترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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منار نور
وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية للمشاركة فى مجال التوعية المجتمعية فى نشر الوعى والثقافة للحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحى.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن التعاون المشترك بين الشركة والجمعيات فى عدة مجالات يأتى كمشاركة مجتمعية تقدمها الشركة كمؤسسة تساهم فى البناء والتعمير الحضاري والتنموي لكافة طوائف المجتمع.

واوضح أن مجالات التعاون بين الشركة ومختلف الجمعيات الأهلية تمثلت فى عقد ندوات توعية للمواطنين فى مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحى لنشر الوعى لدى المواطنين وتثقيفهم بشكل كاف حول أهمية الحفاظ على مقومات التنمية الاساسية، وبث روح المحافظة على شبكات المياه والصرف الصحى، وعدم إهدار هذه الموارد أوالتعامل معها بصورة غير لائقة.

وأضاف أنه يتم إجراء حوار مجتمعى قبل البدء فى مشاريع المياه والصرف الصحى الجديدة لمعرفة آراء المواطنين ومعلوماتهم حول هذا المجال، ولمعرفة مطالبهم واحتياجاتهم، وحثهم على المشاركة والحفاظ على المشروع ليجنوا أكبر فائدة منه.

وأشار إلى تنفيذ ورش سباكة منزلية خفيفة لتعليم ربات البيوت بعض من أصول السباكة الخفيفة لتكون قادرة على معالجة أى مشكلة تسبب إهدار للمياه بشكل سريع وبذلك تحافظ على المياه وشبكات الصرف الصحى، وتدريبهم على كيفية تركيب القطع الموقرة لتقليل المياه المستخدمة فى الأغراض المنزلية، وكيفية عمل الصابون من الزيوت المستخدمة لاعادة استخدامها بدلا من التخلص منها فى الشبكات وما يتنج عن ذلك من أضرار.

علي جانب أخر أجرت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى أعمال تطهير لبالوعات المطر بمناطق الألفى وزكريا بوسط البلد، ومطابق الصرف الصحى بمناطق عابدين ووسط البلد، الأزهر، والشيخ ريحان.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، استمرار عمليات التطهير لمطابق الصرف الصحى وبالوعات وشنايش الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار إلى المتابعة اليومية للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، ونشر المعدات والسيارات بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكبارى.

وأكد استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى تأهبا للتعامل مع أى طارئ.

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