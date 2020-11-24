إقبال متوسط على لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى الفيوم

شهدت اللجان الانتخابية الثلاثة بدوائر مركزى أبشواى ويوسف الصديق وسنورس وطامية ومركز إطسا اقبالا متوسطا منذ فتح باب اللجان الانتخابية اليوم.





، حيث توافد العشرات من الناخبين الى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية .

من جانب اخر ٔكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب المقرر لها اليوم الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألفا و132 ناخبًا بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

وأضاف، أنه تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألفا و365 ناخبًا، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبين.





وأكد محافظ الفيوم أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين، مشددًا على التنسيق المتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمة، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.





الجدير بالذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الإقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على الأرقام: 0842168041 و 0842168043.