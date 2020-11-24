إقبال متوسط على لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى الفيوم

شهدت اللجان الانتخابية الثلاثة بدوائر مركزى أبشواى ويوسف الصديق وسنورس وطامية ومركز إطسا اقبالا متوسطا منذ فتح باب اللجان الانتخابية اليوم.
، حيث توافد العشرات من الناخبين الى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية .
من جانب
اخر ٔكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،
استعداد المحافظة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب المقرر لها اليوم الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري، مشيرًا
إلى حرص المحافظة على تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء
بأصواتهم في سهولة ويسر.
وأوضح "الأنصاري"
أنه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا بمراكز اطسا وسنورس وطامية
وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألفا و132 ناخبًا بجولة الإعادة بعد حسم
نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.
وأضاف، أنه تم
تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألفا و365 ناخبًا،
بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس
وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة،
تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبين.
وأكد محافظ الفيوم
أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين، مشددًا على التنسيق
المتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء
المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة
الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
كما أكد المحافظ
على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات
الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمة، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.
الجدير بالذكر
أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الإقتراع، وتتلقى شكاوى
المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على الأرقام: 0842168041 و
0842168043.