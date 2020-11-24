ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. توافد الناخبين علي لجان جولة الإعادة بانتخابات النواب ببنى سويف

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:10 ص
بنى سويف
بنى سويف
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت فضائية الأولى المصرية، ، لقطات توافد الناخبين أمام اللجان بمحافظة بنى سويف لمتابعة التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب. 

وواصل الناخبون التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، حيث تجرى الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.


وتشمل الدوائر الآتية: محافظة الجيزة المنافسة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحا على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحا على 15 مقعدا، وفى محافظة الوادي الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعدا، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.

وخرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة اللأولى.

وحدد قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، طريقة التصويت الصحيحة كالآتي:

1-  يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية.

2- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية- حتى يتأكد رئيس اللجنة من هوية كل ناخب.

3-  يسلم الناخب بطاقتى تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها ثم يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

4- يجرى التصويت على مرشحي القوائم فى بطاقة مستقلة، حيث يتم اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة بدائرته.

5- يضع البطاقة في الصندوق الخاص بالقائمة.

6- بعد الانتهاء من التصويت يقوم الناخب بالتوقيع أمام اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين.

7- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، يمكن إبداؤه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تستمر 4 أيام.. تفاصيل جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

اليوم الثاني والأخير.. ننشر طريقة التصويت في انتخابات الإعادة بالنواب

عمرها 111 سنة.. الحاجة أم خميس تشارك في انتخابات مجلس النواب

تعودوا على ذلك.. رجال الأمن يساعدون كبار السن داخل لجان الانتخابات.. فيديو

بدء التصويت في ثاني أيام الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020

فتح أبواب اللجان أمام الناخبين في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

السفارة السودانية لدى القاهرة تغلق أبوابها.. لهذا السبب

علاجات منزلية للمغص الكلوي

فوائد فاكهة الكاكا لمرضى السكر

دراسة: قشور الرمان تقاوم فيروس كورونا

بالدولار.. أنغام تصدم جمهورها بفستان غالي الثمن

قد يلحقان بمباراة الزمالك.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن وليد سليمان وكهربا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض السيدات.. أسباب وأعراض تكيس المبايض

سعر ومواصفات سيارات اودي الرسمية اليوم في مصر .. صور

علامة في الجهاز الهضمي تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة .. اكتشفها