ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رفض طلب نتنياهو.. وزير الجيش الإسرائيلي يمنع انضمام ضباط للوفد الذي يزور السودان

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
Advertisements
سمر صالح
منع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس إشراك ضباط وشخصيات عسكرية في الوفد الإسرائيلي الذي انطلق بالأمس في زيارة إلى السودان، وترأسه رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي المعروف باسم "ماعوز".
 
وذكرت القناة "12 العبرية"، أن جانتس رفض طلب نتنياهو حيث أراد الأخير ضم ضباط ومسوؤلين إسرائيلين إلى الوفد الذي زار السودان، لكن جانتس رفض ذلك معللا سبب رفضه أنه "ما دام هناك لا يوجد أي اتفاق واعتراف متبادل وأن السودان لا زالت في القائمة السوداء الأمريكية للدول المؤيدة للإرهاب، فإنه ليس من الصحيح ضم عنصر من الجيش الإسرائيلي إلى البعثة". 
 
وقرار جانتس أدى الى توتر آخر بين نتنياهو وجانتس، حيث عقب مسؤولون في ديوان نتنياهو  وفقا للقناة (12) أنه:"على عكس التقرير، النقاشات حول خروج الوفد الأمني للسودان أجريت على مدار أيام طويلة واطلع وزير الجيش عليها بشكل تام, جانتس قرر لأسبابه الخاصة عدم السماح عدم خروج البعثة الأمنية ونحن نأمل أن لا يعطل اتفاق السلام الهام مع السودان". 
 
في اليومين الأخيرين، هاجم كل من نتنياهو وجانتس أحدهما الاخر على خلفية محاكمة رئيس الحكومة وإعلان وزير الجيش الإسرائيلي إقامة لجنة تقصي حقائق بقضية الغواصات. نتنياهو اتهم غانتس باستغلال سياسي للجهاز العسكري وقال :"أعتقد أنه من المعيب أن يقوم جانتس باستخدام الجيش الإسرائيلي كأداة ضرب سياسية". 
 
وتوجه وفد إسرائيلي رسمي بالأمس إلى عاصمة السودان الخرطوم، بعد تعهد البلدين بالعمل نحو إقامة علاقات طبيعية.
 
ويفترض أن تمهد زيارة الوفد الإسرائيلي الطريق لزيارة وفد إسرائيلي كبير يتوقع أن يصل الخرطوم في الأسابيع المقبلة لبحث التعاون بين الدول في مجالات الاقتصاد والزراعة والمياه. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نتنياهو وجانتس يعلنان موافقتهما على بيع طائرات F-35 الأمريكية للإمارات

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي جانتس في إسرائيل

والد ضابط إسرائيلي أسير بغزة يفتح النار على نتنياهو ورئيس الأركان

بعد تطبيع العلاقات.. السودان تصوت لصالح مقترح إسرائيلي بشأن ريادة الأعمال

بدلا من نتنياهو.. وزير الجيش الإسرائيلي يتولى منصب رئيس حكومة تل أبيب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء زيارة بيت الله الحرام.. بـ10 أدعية بعد صلاة الفجر تقف أمام الكعبة

بالأرقام.. هل يتفوق الأهلي على بايرن ميونخ وبرشلونة في صراع نادي القرن الـ 21؟

لقاء العمالقة.. ترقب جماهيري كبير لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

في عيد ميلاد سوزان نجم الدين.. عمرها الحقيقي ومؤهلها الدراسي

تحرك جديد من الأولمبية لمنع مرتضى منصور من حضور نهائى إفريقيا .. مستند

رد الاعتبار لعمرو فهمي.. شوبير يوجه رسالة لـ أبو ريدة بعد عزل رئيس الكاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض السيدات.. أسباب وأعراض تكيس المبايض

سعر ومواصفات سيارات اودي الرسمية اليوم في مصر .. صور

علامة في الجهاز الهضمي تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة .. اكتشفها