ندوات للتوعية المائية وعروض فنية بالمدارس لترشيد الاستهلاك في المنيا

نظمت إدارة التوعية العامة بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، عدة ندوات للتوعية المائية بمدرسة عجوة الابتدائية بأبوقرقاص والتى يبلغ عدد طلابها ١٢٥٠ طالبا.





صرح بذلك المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة الشركة وقال إن تنظيم تلك الندوات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .





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وأضاف الشهاوى أنه تم توزيع كتب تلوين ضمن حملات التوعية التى تقوم بها الشركة والتى تركز على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الامن للصرف الصحى





وأنها تتم بالتعاون بين الشركة وادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كما تم عمل عروض فنية بهذه المحاور.





وأكد الشهاوى أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوى.





كما نظمت إدارة التوعية بالشركة عروضا فنية وندوات توعية حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وسبل الوقاية من فيرس كورونا المستجد كما تم توزيع كتب للتوعية بمدرسة التجريبية ٢ بالمنيا.





وأضاف الشهاوى أن هذه الفعاليات تتم بالتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.





شهد الندوات والفعاليات الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والدكتور ايهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسف وريمون شكري منسق ميداني برنامج المياه والاصحاح البيئي.



